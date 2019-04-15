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Terör örgütü PKK üyeleri sınırda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK üyeleri sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında terör örgütü PKK üyelerinin de olduğu 3 şüpheli yakalandı.

Hudut askerleri, devriyeleri sırasında İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü asker yasak bölgesinde 3 kişilik grubu Yunanistan'a kaçma teşebbüsünde yakaladı.

Yakalananların PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan kayıtları bulunan S.E. ve A.T. ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı bulunan S.A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanlardan S.A. ve A.T. adliyeye sevk edilidi. S.A. serbest bırakıldı, A.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

S.E'nin gözaltı işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne terör Yakalama

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