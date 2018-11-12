Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenleyip 3’ü polis 5 kişinin hayatını kaybettiği 217 kişinin de yaralandığı hain saldırıda kullanılan aracı emniyet binası önüne götüren Gâvur Sülo kod adlı Süleyman Şimşek jandarmanın düzenlediği nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016 günü bomba yüklü kamyonetle düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi şehit oldu, 217 kişi yaralandı. 5 ton patlayıcıyla saldırıyı gerçekleştiren terörist Kamil Çelebi de olay yerinde parçalandı. Patlama sonrası olay yerinden toplanan deliller ve güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin itiraflarıyla canlı bombayı, bomba yüklü araçla olay yerine getiren kişinin Gâvur Sülo kod adlı Süleyman Şimşek olduğunu belirttiler. Süleyman Şimşek'in Dicle kırsalındaki Görese Dağı eteklerindeki Kurşunlu Köyünde hazırlanan bomba yüklü araca refakat ederek canlı bomba teröristi emniyet binası önüne kadar götürdüğü öğrenildi.

EVİNİ TERK EDİP DAĞA KAÇTI

Patlama sonrası kayıplara karışan Şimşek hakkında Diyarbakır, Elazığ, Dicle Başsavcılıklarınca arama kararı çıkarıldı, ancak Gâvur Sülo'nun izine 2 yıldan beri bir türlü rastlanılamadı. Elazığ'daki saldırıdan sonra Diyarbakır'ın Dicle İlçesine bağlı Yokuşlu Köyündeki evini terk edip kayıplara karışan ve yanında sürekli kalaşnikof tüfek ve Glock suikast tabancası bulunduran Gâvur Sülo, teröristlerin şehir merkezlerinde yapmayı planladığı bombalı katliamlarda kullanılmak üzere araç gasp ederek kırsal alana götürüp terörist sorumlularına teslim ediyordu. Şimşek Kuzey Irak'tan yeni gönderilen ve arazi yapısını bilmeyen teröristlere arazide öncülük yaparak karakol ve üs bölgelerinin nerelerde olduğuna dair bilgiler verip önlem almalarını sağlıyordu.