Terör örgütü PKK'ya Mehmetçik'ten yeni darbe! Sözde lider kadrodalardı... MSB ele geçirilenleri tek tek paylaştı

Mehmetçik terörle mücadele kapsamında PKK'ya bir darbe daha indirdi. Teröristlere ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Ele geçirilenler arasında;
▪️2 adet M-16 piyade tüfeği,
▪️1 adet el bombası,
▪️180 adet 5,56 mm mermi,
▪️1 adet RPG-7 mühimmatı,
▪️1 adet silah üstü gece görüş dürbünü,
▪️Fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı."