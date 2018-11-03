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Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 00:14 | Son Güncelleme

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK yandaşlarınca kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldı, gazdan etkilenen 15 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurduna terör örgütü PKK yandaşlarınca gaz bombası atıldı.

Gazdan etkilenen 15 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü yandaşlarının yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt öğrenci yurdu gaz bombası

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