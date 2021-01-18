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  4. Terör örgütünde çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

18.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Terör örgütünde çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan ikna çalışmaları sonucunda 2 terör örgütü mensubunun teslim olduğu bildirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yürütülen koordineli ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan ikna çalışmaları sonucunda 2 terör örgütü mensubunun teslim olduğu bildirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yürütülen koordineli ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan, 1993 ve 1999 yılları katılımlı 2 örgüt mensubunun 17 Ocak 2021 tarihinde Şırnak Habur Kapısından güvenlik güçlerimize teslim olmaları sağlanmış, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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