Terör örgütünden hain saldırı! Azez'e roket attılar: 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin Halep kenti kırsalında yer alan Azez’e düzenlediği roketli saldırıda can kaybı arttı.

Kent merkezinin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 1 çocuk bulunuyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürürken, Buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor. (AA-İHA)

