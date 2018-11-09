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Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince, 1-8 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın 4 sözde 'üst düzey' sorumlusu etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nin 'kırmızı', 'yeşil', 'turuncu' ve 'gri' kategorilerinden etkisiz hale getirilen teröristlerin başına konulan ödüllerin toplamı 5,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Güvenlik güçlerince PKK/KCK'ya yönelik 1-8 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda bölücü örgütün 4 sözde "üst düzey" sorumlusu etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor.

Teröristleri takibe alan güvenlik güçleri, şehir merkezi ve kırsal demeden PKK'lı teröristleri takibe alıyor. Yıl boyunca gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, kasım ayının ilk 8 gününde terör örgütü PKK/KCK'ya göz açtırmadı.

ÖDÜLLERİN TOPLAMI 5.9 MİLYON LİRA

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 1-8 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda PKK'nın sözde "üst düzey" 4 teröristi etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin, "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı kategori"de 4 milyon lira ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo, "yeşil kategori"de 1 milyon lira ödülle aranan sözde Botan eski Cudi cephe sorumlusu "Rızgar Gever" kod adlı Müslim Fırtına, "turuncu kategori"de 600 bin lira ödülle aranan PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu ve "gri kategori"de 300 bin lira ödülle aranan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu belirlendi.

Bu teröristlerin başına konulan ödüllerin toplamı 5,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

EKİM AYINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK/KCK'ya yönelik ekim ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın sözde Gabar beşli yürütme üyesi "Mahir Botan" kod adlı Selçuk Köse ile Aranan Teröristler Listesi'nde "gri" kategorideki örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Terör örgütü TSK Terörden Arananlar Listesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Amerikanın başına ödül koyduğu teröristleri vurun. hem Amerikayla ilişkiler sağlamlaşsın hem de ülke ekonomisine katkı olsun..
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