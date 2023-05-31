Terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe! 12 ilde operasyon düzenlendi: 20 gözaltı

Mardin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘6415 sayılı terörizmin finansmanı kanununa muhalefet’ suçu kapsamında silahlı terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ile PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’den, Suriye’nin Haseke kentindeki Hol Kampı’nda ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına ve ailelerine para göndermek isteyenlerce kullanılan hesaplar ile ilgili olarak, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporunda şüpheli para transferlerinin tespit edildiği belirtilerek, 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Mardin’de 5, İstanbul’da 2, Bingöl’de 2, Ankara’da 2, Konya’da 4, Kocaeli’de 1, Sakarya’da 1, Gaziantep’te 1, Isparta’da 1, Hatay’da 1, İzmir’de 1, Kayseri’de 1 şüpheliyle yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 4 bin 800 dolar ve 4 bin 400 TL ile 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

