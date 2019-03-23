Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz bu kutlu ittifakı kurmuşken diğerleri de illet ve zillet ittifakı kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola gezdiler." dedi. Bakan Kurum, Muş programı kapsamında Vali İlker Gündüzöz'ü ziyaret etti, kaymakam ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, medeniyetin tapusu ve Anadolu'nun kapısı olan Muş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurum, Muş'un Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve tarihin yazıldığı önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek "Öncelikli olarak 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de en az 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var. Bu kapsamda Muş'umuza da 500 sosyal konutu il merkezine bağlı Kepenek'te projelendiriyoruz. En yakın zamanda talebini toplayacağız. 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Bu talebi de en kısa sürede toplayıp 2019 yılı içinde sosyal konut uygulamasına da başlayacağız." diye konuştu. Kurum, Malazgirt ilçesindeki Selçuklu ve Adalar mahallelerinde de mülkiyeti Toplu Konut İdaresine (TOKİ) ait alanlarda sosyal konut uygulamasını başlatacaklarını bildirdi.

- "Doğamız ve çevremiz daha da korunacak" İl merkezinde altyapı anlamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatlarının bitme aşamasına geldiğini aktaran Kurum, 2019 yılı içerisinde İlbank Genel Müdürlüğü ve belediyenin ortak yürüttüğü bu projenin tamamlanacağını ve Muş'un altyapısının tamamen yenileneceğini ifade etti. Muş'un atık su arıtma tesisine kavuşması gerektiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: "Buna ilişkin süreci hızlandıracağız. 2019 yılı içerisinde projelendirip hızlı bir şekilde başlatacağımız atık su arıtma tesisi ile artık hem Karasu Nehri'miz hem de bölgedeki doğamız ve çevremiz daha da korunacak. Bu anlamda atık su arıtma tesisinin de yapılmasıyla artık içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma tesisi ve düzenli depolama sahasının olduğu Muş'umuz çok daha önemli bir sürece girecek. Alparslan 2 Barajı'mızdan şehrimize gelecek içme suyuna ilişkin projelendirme çalışmaları tamamlandı ve Devlet Su İşleri bu süreci belediyemizle ortak şekilde yürütüyor."

Muş'un Pertek Deresi'nde bulunan vahşi depolama sahasının artık dolduğunu anlatan Kurum, buranın bertarafına ilişkin belediyeyle ortak bir proje yürütüleceğini dile getirdi. - "Millet bahçesi kazandıracağız" Kurum, proje çerçevesinde Pertek Deresi'nin etrafı ve depolama sahasının rehabilitasyonu yapılarak süreç içinde buradan enerji elde edilmesi veya buranın bir bölge parkı haline getirilmesine ilişkin her türlü projeye ve belediyeye Bakanlık olarak destek vereceklerine işaret etti. Bakan Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da geldiğinde açıkladığı eski stadımızın bulunduğu alana 53 bin metrekarelik bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Bu millet bahçesinin içinde yeni bir spor salonu inşa edeceğiz. Gençlerimizin oynayabilmesi için bir gençlik merkezi olacak. Bu merkezimizde kıraathanelerimizde gençlerimiz 7 gün 24 saat vakit geçirerek spor yapabilecek. Her türlü aktiviteyi bu millet bahçesinin içinde yapacaklar. Bunun dışında da açık spor sahalarının, yeşil alanlarının, yürüme ve bisiklet yollarının olduğu çok önemli bir millet bahçesini Muş'umuza kazandıracağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız bu yıl içinde inşaatına başlamak suretiyle kısa zamanda Muşlu vatandaşlarımıza teslimlerini yapacağız. "

Bakan Kurum, Muş'a ikinci bir millet bahçesi kazandıracaklarını anlatarak şöyle konuştu: "Buna ilişkin Murat Nehri yanında 128 bin metrekarelik alanda o tarihi köprümüzün gün yüzüne çıkarıldığı, nehrin içindeki adaların karşısında yürüme ve bisiklet yolları, dinlenme alanları yer alacak. Tarihin ve doğanın iç içe olduğu bir millet bahçesini sadece Muş'a değil, aslında bölgeye kazandıracağız. 128 bin metrekarelik alanda İl Özel İdaremiz, İlbank Genel Müdürlüğümüz ve belediyemiz ortak bir çalışma yürütecek. 20 milyon bedelli bu projeyi de kısa zamanda Muş'umuza kazandıracağız. Bu anlamda Muş'un ikinci bir millet bahçesi olacak. Yeşil alan miktarı olarak da hedeflediğimiz kişi başına 15 metrekareye adım adım Muş'umuz da yakalamış olacağız." Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da "Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe" projesinin bulunduğunu aktaran Kurum, bu kapsamda şehirde ecdadın bıraktığı cami, han ve hamamların restore edileceğini, aynı zamanda bunların etrafının açılarak meydanlaştırılacağını söyledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesinin tüm Türkiye'de yaklaşık 14 bin kamu kuruluşunda uygulamaya geçtiğine dikkati çekti. -"Cumhur İttifakı vatan, bayrak ve ezan için oluşturulmuştur" Ardından beraberinde AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Bakanı Rahmetullah Yaktı ve AK Parti Belediye Başkanı Feyat Asya ile esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, partisinin seçim koordinasyon merkezine geçti. Burada halka hitap eden Bakan Kurum, "Cumhur İttifakı, kadim medeniyete sahip çıkan bu toprakların değeriyle oluşturulmuş bir ittifaktır." diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi bu vatan, bayrak ve ezan için oluşturulmuştur. O kutlu yürüyüşe, karşılıklı güvene ve anlayışa dayalı oluşturulmuştur. Bu güven çerçevesinde bu ittifak hamdolsun ülkemizin birçok noktasında kutlu, huzurlu ve mutlu şekilde yürümektedir. Tabii biz bu kutlu ittifakı kurmuşken diğerleri de illet ve zillet ittifakı kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola gezdiler ve Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki değerli kardeşlerim 'Martın sonu bahardır'. Ben de Muş'tan ve Malazgirt'ten kahraman vatandaşlarımıza soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu ilçeler, bu şehirler ne zaman bahar gördü ki bu 31 Mart'ta görsün? Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur ver çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. İşte o çöp, çamur ve çukuru bitiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan'dır."