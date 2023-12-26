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Terör örgütüyle bağlantıları tespit edildi! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

26.12.2023 09:03 | Son Güncelleme:
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Terör örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Terör örgütüyle bağlantıları tespit edildi! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyonlara devam ediyor.

(İHA)

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pkk Gözaltı
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