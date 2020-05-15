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  4. Terör saldırısında annelerini kaybeden 20 bebeği emziren kahraman anne

Terör saldırısında annelerini kaybeden 20 bebeği emziren kahraman anne

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:30 | Son Güncelleme

Feroza Younis Omar, Afganistan Kabil’deki Sınır Tanımayan Doktorlar’ın görev yaptığı hastanenin doğum ünitesinde, annelerini terör saldırısında kaybeden bebekleri emziriyor.

Terör saldırısında annelerini kaybeden 20 bebeği emziren kahraman anne

Feroza Omar, hastanenin doğum ünitesinde bulunan ve anneleri terör saldırılarında ölen bebeklere yardım ediyor. Genç kadın, Afganistan’da korkunç bir terör saldırısında anneleri katledilen 20 yenidoğanı gönüllü olarak besliyor. Saldırıda hemşireler, yeni doğum yapmış anneler ve iki bebek de hayatını kaybetti. Militanların bu hafta başı düzenlediği saldırı sırasında kahraman anne 14 aylık bebeğinin yanı sıra, hastanedeki başka bir yenidoğanı emziriyordu.

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Afganistan’da Ekonomi Bakanlığı çalışanı olan Feroza Omar “Afganistan’da insanlığı yok eden bu suçlular hepimize zarar veriyor. Ben de bunlardan biriyim” dedi.

TERÖRİSTLER DOĞUM HASTANESİNE SALDIRDI

Polis görevlisi gibi giyinmiş silahlı üç kişi, Salı günü Afganistan’ın başkentindeki hastanenin yenidoğum ünitesine saldırı düzenledi. Saldırganlar, hastaneye el bombası attıktan sonra hastane çalışanlarına, bebeklere ve annelerine ateş açtı.

Saldırıdan kurtulan birkaç kişiden biri olan Khadija, doğum yaptıktan birkaç saat sonra hastanenin saldırıya uğradığını belirtti. Yoğun bakım servisinin duman ve mermi ile dolduğunu söyleyen Khadija, mermilerden korunabilmek için bebeği ile birlikte masanın altına saklandı. Henüz saldırıyı üstelenen hiçbir grup yok.

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