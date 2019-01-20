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"Teröre asla geçit vermeyeceğimizi dünyaya gösterdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Sınırlarımızda oluşabilecek terör bataklığını kurutmak, bölgeye huzuru getirmek için önce Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ile teröre asla geçit vermeyeceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sınırlarımızda oluşabilecek terör bataklığını kurutmak, bölgeye huzuru getirmek için önce Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ile teröre asla geçit vermeyeceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik." ifadelerini kullandı.

Oktay, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sınırlarımızda oluşabilecek terör bataklığını kurutmak, bölgeye huzuru getirmek için önce Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ile teröre asla geçit vermeyeceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Afrin Harekatı'nın yıl dönümü münasebetiyle tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömür diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay paylaşım Twitter Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı

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