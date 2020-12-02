Terörist sanıldı, hurdacı çıktı

Trabzon’un Düzköy ve Tonya ilçelerine bağlı yaylalarda geçtiğimiz hafta yayla evlerine terör örgütü mensuplarının girdiği iddiası üzerine harekete geçen jandarma timleri yaptığı operasyonla gerçeği ortaya kısa sürede ortaya çıkardı. Yayla evlerine girerek yörede paniğe neden olan şahsın hırsızlık amacıyla giren bir hurdacı olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili Jandarma İl Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “28 Kasım 2020 tarihinde yerel ve ulusal basında Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi Kumanandoz yaylasında altı yayla evinin kapılarının kırıldığı ve bazı malzemelerin çalındığı haberleri yer alması üzerine söz konusu habere konu olan olaydan 26 Kasım 2020 günü saat 11.30 sıralarında yaylada bazı evlerin kapılarının kırıldığının Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bildirilmesi üzerine haberdar olunmuş olup, derhal JASAT (Jandarmanın Dedektifleri) ve Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığından ekip oluşturularak olay ile ilgili soruşturmaya çok yönlü başlanılmış, toplam 7 eve girildiği ve birtakım eşyaların çalınmış olduğu süreç içerisinde belirlenmiştir. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarını hurdacılık işi ile uğraşan R.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlenerek şüpheli yakalanmış, çalınan malzemelerin bir kısmı ise şahsın yayla evinde ele geçirilerek sahiplerine teşhis ettirilmiş, ikisi daha önceki tarihlerde olmak üzere 5’i hırsızlık (biri Akise Yaylasında Tonya Belediyesine ait binadan), 4 ’ü konut dokunulmazlığını ihlal suçu olmak üzere toplam 9 olay aydınlatılmıştır. Şüpheli R.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış olup aynı gün Trabzon E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

