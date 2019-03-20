HABER

Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel kazıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke’ye bağlı Kamışlı kentinde teröristler çukur ve tünel kazıyor.Daha önce bölgede çukur kazan PKK/YPG’li teröristler, iş makineleriyle tekrar çalışmalarına başladı.

Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel kazıyor

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke’ye bağlı Kamışlı kentinde teröristler çukur ve tünel kazıyor.
Daha önce bölgede çukur kazan PKK/YPG’li teröristler, iş makineleriyle tekrar çalışmalarına başladı. Nusaybin’den görüldüğü kadarıyla bölgede sürekli iş makinesi hareketliliği yaşanırken, zaman zaman çukurların kazıldığı bölgeye beton bariyerler taşındığı gözlendi. Kamışlı çevre yolundan ise tırla taşınan çelikten yapılmış nöbet kulübesinin Kamışlı’nın iç taraflarına doğru götürüldüğü görüldü.

Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel kazıyor

Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel kazıyor

Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel kazıyor

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Alev alev yanan konteynerde mahsur kalan minik çocuğu itfaiye kurtardıAlev alev yanan konteynerde mahsur kalan minik çocuğu itfaiye kurtardı
Tekel bayi cinayeti davasında tanıklar dinlenecekTekel bayi cinayeti davasında tanıklar dinlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.