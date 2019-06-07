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Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla bölge, PKK'lılardan temizlenirken, jandarmanın keskin nişancıları ise yeni terörist grupların sızma girişimine karşı belirlenen noktalara konuşlandırıldı.

Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA) - KARADENİZ'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla bölge, PKK'lılardan temizlenirken, jandarmanın keskin nişancıları ise yeni terörist grupların sızma girişimine karşı belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyon yaparak, 'alarm' konumuna geçti.
Karadeniz'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla örgüte büyük darbe vuruldu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyonlarını sürdürerek, 'alarm' durumuna geçti. Karadeniz'in bitki örtüsü, kayalıklı yamaç arazisi ve sık ormanlık alanlarında kendilerine mevzi oluşturan jandarmanın özel keskin nişancıları da gece görüş dürbünlü silahlarıyla JÖH ve komandoların operasyonlarına destek veriyor. Giresun kırsalında 2 teröristin yakalanmasının ardından Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında ele geçirilen sığınak ve erzak depolarının imhasıyla bölgede teröristlere ağır darbe vuruldu.
BÖLGEDE PKK'NIN İZİ SİLİNDİ
PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e sızdı. 2'şerli ve 4'erli gruplara ayrılan teröristlere ilk büyük darbe, 30 Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında vuruldu. 6 kişilik terörist grubu, kış üslenmesi hazırlığındayken, operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında kalan teröristler de bölgede çeşitli eylemler yaparak, güvenlik güçlerinin operasyonlarının yoğunlaşması sonucu yeniden Tunceli'ye kaçma girişiminde bulundu. Giresun kırsalında 1 PKK'lı teröristin teslim olmasının ardından yazdığı günlüğünü ele geçiren güvenlik güçleri, geçen yıl, operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin 'kırmızı' kategorisinde yer alan teröristlerin de aralarında olduğu 4 terörist daha bu sayede etkisiz hale getirildi.
Son 5 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin, 'terörden arananlar listesi'nin 'kırmızı' kategorisinde, 7'sinin ise 'gri' kategoride olduğu tespit edildi. Karadeniz kırsalından Tunceli'ye kaçan 2 PKK'lı terörist de burada öldürüldü. Bölgede PKK'nın izinin silinmesinin ardından arazi arama- tarama faaliyetleri de yoğunlaştırıldı.
SİLAHLAR VE SD KARTLAR KRİMİNAL İNCELEMEDE
Bölgede son kalan, 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu, aç kalınca Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta güvenlik güçlerine teslim olurken, 'gri' kategoride aranan, 'Aras Faraşin' kod adlı terörist Aras Aslan ise 22 Mayıs'ta Güce'deki HES şantiyesinde yiyecek ararken yakalandı. Teröristler, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Behrüz Dudkanlu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında PKK'nın tüm erzak ve yaşam malzemesi depoları ile silah ve mühimmat sığınaklarının yerini arazide güvenlik güçlerine gösterdi. Giresun Karaovacık Deresi vadisi üzerindeki PKK'nın sözde 'Karadeniz ana karargahı' ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında bulunan en büyük silah deposu da imha edildi. Sığınak ve depolarda erzak ve yaşam malzemeleri, RPG 7 anti-tank mühimmatı, güneş paneli, uzun namlulu silah ve mermi bulundu. Teröristlerin sığınağında ele geçirilen kırılmış tabletle bölgede fotoğraf ve video kaydedildiği, SD kartlar ve silahların da kriminal incelemesinin sürdürüldüğü belirtildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bölgede bu yıl sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen 25 sığınak ve deponun imha edilmesi, Erzincan- Tunceli kırsalından Doğu Karadeniz'e ulaşımın sağlandığı yollardaki geçiş güzergahlarının da tek tek belirlenmesi üzerine yeni terörist grupların bölgeye takviye gelemediği belirtildi. Yaklaşık 1800 JÖH, komando ve PÖH timlerinin 5 ilde eş zamanlı yürüttüğü operasyonlar, arazi arama- tarama faaliyeti olarak sürdürülürken, operasyonlara çok sayıda gönüllü köy korucularının da destek verdiği öğrenildi.
SIZMA GİRİŞİMİNE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILDI
Öte yandan teröristlerin tüm geçiş güzergahlarının olduğu hakim tepelere ve kritik noktalara, teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları konuşlanırken, yeni terörist grupların sızma girişimine karşı insansız hava araçlarıyla (İHA) bölgede sürekli keşif uçuşu yapıldığı kaydedildi. Bölge kırsalında teröristlerin geçiş güzergahlarının tespiti ve sığınak ile depoların imha edilmesiyle büyük darbe vurulan teröristlerin; Ordu, Sivas ve Tokat kırsalına yönelebileceği istihbaratı üzerine ise buralardaki sınır hatlarında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancılarıTeröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancılarıTeröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancılarıTeröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

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