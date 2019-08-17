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Terörün beli kırıldı, Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün belinin kırılmasıyla Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı çevresi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Terörün beli kırıldı, Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün belinin kırılmasıyla Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı çevresi ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Yıllarca teröristlerin yuvalandığı 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde terör örgütü PKK'nın beli kırıldı. Huzur ve güven ortamına kavuşan bölgeye gelenler, Faraşin Yaylası'ndaki suyu Habur Çayı dökülen Yeşilöz Deresi, sıcaktan bunalanların uğrak yeri haline geldi. Bölgeye gelenler, dağların arasından geçen dereye girip yüzerek serinliyor. Yaylada kalabalık gruplar halinde kamp ve piknik yapanlar, 50 metreye inen derinlikteki hem yüzüyor hem de eşsiz doğada stres atıyor.
Bölgeye gelenler, eşsiz manzaranın batı illerindeki tatil yerlerini aratmadığını belirterek, Kato Dağı eteklerinin zamanla önemli turizm merkezi haline gelebileceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Terörün beli kırıldı, Kato Dağı etekleri cıvıl cıvılTerörün beli kırıldı, Kato Dağı etekleri cıvıl cıvılTerörün beli kırıldı, Kato Dağı etekleri cıvıl cıvılTerörün beli kırıldı, Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

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