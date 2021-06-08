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  4. Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2’si asker 4 yaralı

Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2’si asker 4 yaralı

08.06.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında bölünmüş yolda ters şeride giren cip karşı yönden gelen Jandarma Trafik Timi aracıyla çarpıştı. Kazada 2’si uzman çavuş 4 kişi yaralandı.

Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2’si asker 4 yaralı

Kaza Bartın Kurucaşile karayolunun Çakraz tepesi mevkiinde geldi.

Edinilen bilgilere göre Kurucaşile’den Bartın istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki cip bölünmüş yolda ters şeride girerek karşı yönden gelen Jandarma Trafik Timi aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

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2'Sİ ASKER 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada Jandarma Trafik Timi aracında bulunan Amasra Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş İ.N. ve Uzman Çavuş A.Y. ile cip sürücüsü M.D. ve cipte yolcu olarak bulunan H.İ. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Bartın

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