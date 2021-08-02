Ters yönde gelen araç dehşeti yaşattı! Yaralıları itfaiye kurtardı

Kaza saat 01.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen açık kasa kamyonet ters yönde ilerlediği sırada, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracın sürücüsü de araçta sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kazayı duyan sürücülerin yakınları olay yerine akın etti. Sürücülerden birinin annesi olduğu öğrenilen kadını, itfaiye görevlisi teselli etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Kazanın ardından olay yerine gelen Cihan Küçükkol yaşananları anlattı: "Bir ses geldi sese gelip baktığımızda kaza olmuştu. Araçların içinde sıkışan sürücüler vardı. İtfaiye ve Ambulans geldi sıkışan sürücüleri çıkardılar. Ambulans ile hastaneye götürdüler “ dedi.

DHA

