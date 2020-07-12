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  4. Ters yöne girip kafa kafaya çarpıştılar! Ortalık savaş alanına döndü

Ters yöne girip kafa kafaya çarpıştılar! Ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 22:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 aracın ters yöne girerek karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölge adeta savaş alanına dönerken, yola savrulan yaralılara ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Ters yöne girip kafa kafaya çarpıştılar! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Gebze ilçesi Kirazpınar mevkiinde otoyol yan yolun Muallimköy/Dilovası OSB 3. Kısım sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren B.Y. idaresindeki cip ile Ş.Y. idaresindeki otomobil, Emrah D. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü Emrah D. ile araçlarda bulunan Cansu Varol, Nuran Varol, Dilan Yüce, Bulut Yüce, Kevsernur Demir ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı ve toplam 7 kişinin yaralandığı kaza bölgesi adeta savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaza sonucu yola savrulan yaralılar, olay yerinde ekiplerce yapılan ilk müdahaleleri sonrasında bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, 7 kişinin yaralandığı ve 3 aracında büyük çapta maddi hasar aldığı kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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