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Tesadüfen bulundu! Binlerce yıldır oradaymış

06.04.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Bılık köyünde mezar alanı hazırlamak için çalışma yapan iş makinesi operatörü, Roma dönemine ait taş mezar buldu. Bölge, jandarma ve Ereğli Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Bölge sakinleri, yapılan çalışmaları merakla izledi.

Tesadüfen bulundu! Binlerce yıldır oradaymış

İlçeye bağlı Bılık köyünde muhtarlığın talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri tarafından mezarlık alanı açma çalışması başlatıldı. Çalılık alan, iş makinesiyle temizlenirken toprak altında taş mezar tespit edildi. Bir bölümü açılan mezarın içinde iskelet görülmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlık etrafında önlem aldı. Ereğli Müze Müdürlüğü yetkilileri de mezar çevresinde inceleme yaptı. Mezarın ilk belirlemelere göre, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporun Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulacağı öğrenildi.

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'30 YILLIK MUHTARIM, BÖYLE BİR ŞEY DENK GELMEDİ'

Bu arada köylüler, jandarma ve ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Köy muhtarı Mustafa Karakaş, mezarın bulunduğu alanın dikenlik ve otlak bir yer olduğunu belirterek, "Temizleme sırasında buradan bir taş çıktı. Daha sonra bu kısmı bıraktık. Müzeden arkadaşlar geldi, incelemeler yapıyor. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Mezarda bir iskelet var, köyümüzde ilk defa böyle bir şey oldu. 30 yıllık muhtarım böyle bir şey denk gelmedi. Birçok yol, su çalışması yapıldı, böyle bir şey denk gelmedi." dedi.

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DHA

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