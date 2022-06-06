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  4. Tesadüfen oradaydı... Polisi bıçakladı! Bakın nasıl yakalandı

Tesadüfen oradaydı... Polisi bıçakladı! Bakın nasıl yakalandı

06.06.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görevini ifa ederken tesadüfen bir kavgaya rastlayan polis memuru, saldırgan şahıslara durdurmak isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Kavgaya müdahale eden polisi yaralayan şahıs, elinde ekmek bıçağıyla bir adım dahi atamadan yakalandı ve gözaltına alındı.

Tesadüfen oradaydı... Polisi bıçakladı! Bakın nasıl yakalandı

Olay, Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa ettiği sırada tesadüfen kavga olayına rastlayan polis ekipleri, öfkeli şahıslara müdahale etti. Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, el bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı.

POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ELİNDE EKMEK BIÇAĞIYLA YAKALANDI

Polisi yaralayan saldırgan A.E. ise, olayı gerçekleştirdiği ekmek bıçağıyla birlikte adım dahi atamadan ekipler tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ Çorlu
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