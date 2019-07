Tesadüfen paraşütle yarışmanın ortasına inen turist ödüllendirildi

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE Belediyesi tarafından 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4'üncü Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Gezi amaçlı bölgede bulunan İsviçreli turist Yauuic Schueider, paraşütüyle yarışma alanına indi. Kendini bir anda yarışmanın içerisinde bulup şaşkınlık yaşayan turist, günün anısına madalyayla ödüllendirildi.

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Sırahoz Tepesi'nde uçuşların yapıldığı ve 3 turda gerçekleştirilen yarışmaya, Rize ve pek çok farklı illerden yamaç paraşütçüleri katıldı. Her yıl gelenekselleşen yarışmada diğer yıllardan farklı bir gelişme yaşandı. İsviçre’den ailesiyle birlikte Doğu Karadeniz bölgesini gezmek için gelen İsviçreli turist Yauuic Schueider, yarışma dışında uçtuğu paraşütüyle, yarışma alanına iniş yaptı. İniş noktasında bir anda kendisini yarışma içerisinde bulan Yauuic Schueider, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İnişini başarıyla tamamlayan turist, tam not aldığı etkinliğe katılanlardan da alkış aldı. Yarışmadan haberi bulunmadığını ancak kendisine güzel bir sürpriz olduğunu belirten Yauuic Schueider, bu uçuşun kendisinde büyük bir anı olarak kalacağını söyledi. Kendisini tesadüfen yarışma içerisinde bulan Schueider’e günün anısına madalya takdiminde de bulunuldu.

Öte yandan yarışmada dereye giren paraşütçülere, Rize Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Köroğlu, Çay Borsası Genel Sekreteri İsmail Kocaman ve komite ekibi tarafından ödülleri verildi.