HABER

Tesadüfen paraşütle yarışmanın ortasına inen turist ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

RİZE Belediyesi tarafından 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4'üncü Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Gezi amaçlı bölgede bulunan İsviçreli turist Yauuic Schueider, paraşütüyle yarışma alanına indi.

Tesadüfen paraşütle yarışmanın ortasına inen turist ödüllendirildi

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE Belediyesi tarafından 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4'üncü Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Gezi amaçlı bölgede bulunan İsviçreli turist Yauuic Schueider, paraşütüyle yarışma alanına indi. Kendini bir anda yarışmanın içerisinde bulup şaşkınlık yaşayan turist, günün anısına madalyayla ödüllendirildi.
Rize Belediyesi tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Sırahoz Tepesi'nde uçuşların yapıldığı ve 3 turda gerçekleştirilen yarışmaya, Rize ve pek çok farklı illerden yamaç paraşütçüleri katıldı. Her yıl gelenekselleşen yarışmada diğer yıllardan farklı bir gelişme yaşandı. İsviçre’den ailesiyle birlikte Doğu Karadeniz bölgesini gezmek için gelen İsviçreli turist Yauuic Schueider, yarışma dışında uçtuğu paraşütüyle, yarışma alanına iniş yaptı. İniş noktasında bir anda kendisini yarışma içerisinde bulan Yauuic Schueider, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İnişini başarıyla tamamlayan turist, tam not aldığı etkinliğe katılanlardan da alkış aldı. Yarışmadan haberi bulunmadığını ancak kendisine güzel bir sürpriz olduğunu belirten Yauuic Schueider, bu uçuşun kendisinde büyük bir anı olarak kalacağını söyledi. Kendisini tesadüfen yarışma içerisinde bulan Schueider’e günün anısına madalya takdiminde de bulunuldu.
Öte yandan yarışmada dereye giren paraşütçülere, Rize Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Köroğlu, Çay Borsası Genel Sekreteri İsmail Kocaman ve komite ekibi tarafından ödülleri verildi.

FOTOĞRAFLI

Tesadüfen paraşütle yarışmanın ortasına inen turist ödüllendirildiTesadüfen paraşütle yarışmanın ortasına inen turist ödüllendirildiTesadüfen paraşütle yarışmanın ortasına inen turist ödüllendirildiTesadüfen paraşütle yarışmanın ortasına inen turist ödüllendirildi

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
Öldürülmüştü! O terörist çocuk katili çıktıÖldürülmüştü! O terörist çocuk katili çıktı
HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaretHDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalnız yaşadığı evde böyle bulundu

Yalnız yaşadığı evde böyle bulundu

Etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki terörist çocuk katili çıktı

Öldürülmüştü! O terörist çocuk katili çıktı

HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret

HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret

Torbalı Belediye Başkanı oğlunu görevden aldı

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.