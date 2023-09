Tesadüfün böylesi! Balığa çıktığında oltasına öyle bir şey takıldı ki... Şaşkına çevirdi

Manavgat ilçesinde yaşayan Zeki Mesut Pala’nın 4 yıl içerisinde 3’üncü kez bisikleti çalındı. Zeki Mesut Pala’nın, çalınan ilk bisikleti Manavgat ırmağında balık tutarken tesadüfen oltasına takıldı. Pala, son çalınan bisikletinin de bulunması için dua etti. Bisikletin çalınma anları ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

İŞTE TALİHSİZ ADAMIN BAŞINA GELEN SON OLAYIN DETAYLARI!

Olay, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Zeki Mesut Pala’nın bisikleti evinin girişinde park ettiği yerden çalındı. Bisikletin 2 genç tarafından çalınma anları cadde üzerinde bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Oymapınar Barajı'ndan emekli olduğunu belirten Zeki Mesut Pala “Dün gece misafirlikten döndükten sonra bisikletimi kilitlemeyi unuttum ve evime çıktım. Sabah bisikletimi yerinde göremeyince hemen komşunun kamerasını izledik ve bisikletimin gece 04.00 sıralarında çalındığını gördük. Hemen polise haber verdim ve gelip gerekli incelemeleri yaptılar” dedi.

"BİSİKLETİMİN ÇALINMASINDAN 3 AY SONRA IRMAKTA BALIK TUTARKEN OLTAMA BİR AĞIRLIK TAKILDI"

Bugüne kadar 3 kez bisikletinin çalındığını belirten Zeki Mesut Pala, “2019 yılında ilk bisikletim çalındı. Sık sık evimin yakınında Manavgat Irmağı'nda balık tutarım. Bisikletimin çalınmasından 3 ay sonra ırmakta balık tutarken oltama bir ağırlık takıldı. Oltama takılan yosun tutmuş bir bisikletti. İyice baktığımda bisikletin çalınan bisiklet olduğunu gördüm. 2’inci çalınan bisikletim de Dolbazlar Mahallesi'nde bulundu. İnşallah bugün çalınan bisikletim de bulunur” dedi.

