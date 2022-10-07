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Tesbih namaz nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman kılınır? Kandil gecesi bu namazı kılmak çok sevap

07.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesbih namazının kılınışı, Mevlid Kandili’nin gelmesi ile beraber gündem oldu. Mevlid Kandili’nde kılınacak namazlar arasında tesbih namazı da yer alıyor. Müslümanlar cumayı cumartesiye bağlayan gece kandili idrak edecekler. Bu önemli gece kılınacak olan tesbih namazı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki, Tesbih namaz nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman kılınır?

Tesbih namaz nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman kılınır? Kandil gecesi bu namazı kılmak çok sevap

Tesbih namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı sorusu araştırılıyor. Tesbih namazı kandil gecelerinde kılınan nafile bir namazdır.Peygamber Efendimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. İşte tesbih namazının kılınışı hakkında bilgiler

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Tesbih namazı dört rekattır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

kandil

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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