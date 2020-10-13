Tesbih namazı mendup namazlardan biridir. Yani sevabı çoktur. Bu namazda; Allah’ı zikretmek, anmak ve övmek için 300 kez tesbih çekilir. O nedenle ismi de tesbih namazıdır. Tesbih namazı, genellikle Kadir Gecesinde teravih namazından sonra kılınan bir namazdır. Dolayısıyla yılın bu vakti geldiğinde insanlar bu önemli namazı araştırmaya başlar. Siz de “Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir?” diye merak ediyorsanız yazımızı okuyarak araştırmanızı zenginleştirebilirsiniz.
Tesbih Namazı Nedir?
Tesbih namazı kılınması çok sevap olan nafile namazlardan biridir. Namaz, 4 rekattan oluşur. Namazda her duruşta tesbih çekilir. Bir rekatta 75 tane tesbih çekilerek 4. rekatın sonunda 300 tesbihe tamamlanır. Bu nedenle ismi de Tesbih namazı olmuştur.
Tesbih Namazı Ne Zaman Kılınır?
Tesbih namazı Kadir Gecesinde teravih namazından sonra kılınan bir namazdır. Ancak bunun haricinde Berat Kandilinde, Miraç Kandilinde ve diğer kandillerde de kılınması sevap olan bir namaz olarak bilinir. Bu namazın normal günlerde de kılınmasında bir sakınca yoktur. Çünkü tesbih namazında okunan dua çok faziletlidir.
Hatta Hz Pergamber’imiz (s.a.v.) tarafından ömürde bir kez kılınması gerektiği tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber’imiz (s.a.v.), amcası Abbas’a günahlarının affı için her gün tesbih namazı kılmasını önermiştir. Amcası "Bu namazı her gün kılamayız." deyince "O zaman haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir de olsa bu namazı kılın." demiştir. Bunun haricinde, Tesbih namazı kerahat vaktinde kılınmamalıdır.
Tesbih Namazı Kaç Rekattır?
Tesbih namazı 4 rekattan oluşur. Ancak her duruşta tesbih çekildiği için uzun olan nafile namazlardan biridir.
Tesbih Namazı 2 Rekat Kılınır Mı?
Tesbih namazı, 4 rekat olarak bir bütün halinde kılınabildiği gibi 2. rekatta selam vererek iki ayrı parçada da kılınabilir.
Tesbih Namazı Ne Kadar Sürer?
Tesbih namazı 4 rekat olmasına rağmen uzun süren namazlardandır. Tesbihleri okuyuş hızına göre yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında kılınır.
Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?
Diğer namazlar gibi tesbih namazı kılınışı da İslam alemi için merak konusudur. O halde, tesbih namazının tüm rekatlarını ayrıntılı olarak inceleyelim. Tesbih namazı zikri, “ Sübhanellahi ve’l-hamdu lil’lahi ve la ilahe illallahu val’lahu ekber ” şeklindedir. Namaza niyet ederken “Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya” denir.
Birinci Rekat:
- Sübhaneke okunur.
- 15 kez tesbih çekilir.
- Euzu besmele çekilir. Fatiha ve zammı sure okunur.
- 10 kez tesbih çekilir.
- Ruküya gidilir. 3 kez “sübhane rabbiy’el azim” denir. 10 kez tesbih çekilir.
- Doğrularak “semi allahü limen hamideh” denir. 10 kez tesbih çekilir.
- İlk secdeye gidilir. 3 kez “subhane rabbiy’el ala” denir. 10 kez tesbih çekilir.
- Oturulur ve 10 tesbih daha çekilir.
- Tekrar secde yapılır. Yine 10 tesbih daha çekilir.
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Besmele ile ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.
İkinci Rekat:
- 15 kez tesbih çekilerek ikinci rekata başlanır.
- Besmele çekilir. Fatiha ve zammı sure okunur.
- 10 kez daha tesbih çekilir.
- Rüku yapılır. Burada da 10 tesbih çekilir.
- Doğrulduktan sonra da 10 tesbih çekilir.
- Secde yapılır. 10 tesbih çekilir.
- Oturuşta ve ikinci secdede de 10’ar tane tesbih çekilir.
- Böylece 2. Rekatın tesbihi de 75’e tamamlanır.
- Tekrar oturulur. Et-tahiyyatü okunur.
- Ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.
Üçüncü Rekat:
- Üçüncü rekat da ikinci rekatla aynı şekilde kılınır.
- Yalnızca en sonda oturulmaz. Dördüncü rekat için ayağa kalkılır ve kollar bağlanır.
Dördüncü Rekat:
- Dördüncü rekat da tıpkı ikinci ve üçüncü rekat gibi kılınır.
- Bu rekatın sonunda son oturuş yapılır.
- Son oturuşta herhangi bir tesbih çekilmez.
- Et-tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.
- “Esselamü aleyküm ve rahmetullah” diyerek sağa ve sola selam verilir.
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Böylece tesbih namazı sona erer.
Tesbih Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?
Namazlardan sonra Alla’ı zikretmek için çeşitli tesbihatlar yapılır. Ancak tesbih namazından sonra belli bir tesbihat yoktur. Diğer namazlarda yaptığınız tesbihatı yapabilirsiniz.
Tesbih Namazının Fazileti
Tesbih namazı duası olarak okunan zikrin anlamı; “Yüce Allah’ı bağdaşmayan tüm sıfatlardan tenzih ederim, O’nu tüm güzel sıfatlarla anarım.” şeklindedir. Namazda 300 kez bu zikir söylenir. Dolayısıyla, çok faziletli bir namazdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu namazı bir kez olsun kılınması gerektiğine işaret etmiştir. Amcasına bu namazı tavsiye ederken günahlarının affı için önemine de değinmiştir. O nedenle, tesbih namazı faydaları arasında en önemlisi Allah’ı överek günahların affı için çabalamaktır.
Tesbih Namazı Evde Kılınır Mı?
Tesbih namazı nafile namaz olduğu için evde bireysel olarak kılınması uygun olan namazlardan biridir.
Tesbih Namazı Cemaatle Kılınır Mı?
Tesbih namazı, cemaat gerektirmeyen bir namazdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından tesbih namazının kılınışına ilişkin direkt bir talimat bulunmamaktadır. Tesbih namazı da bireysel olarak kılınabilen bir namaz olarak bilinir. Hatta bazı alimlere göre bireysel olarak kılınan Tesbih namazı daha doğrudur. Fakat günümüzde özellikle özel gün ve gecelerde camilerde cemaatle birlikte tesbih namazı kılınabilmektedir.
Rüyada Tesbih Namazı Kılmak Neye İşarettir?
Rüyada tesbih namazı kılmak iyi şekilde yorumlanır. Öyle ki; hediyeye, bahşe ve gören kişinin diğer insanlarla iyi geçindiğine işaret eder.
Tesbih Namazı İle İlgili Hadisler
Bilindiği gibi tesbih namazı ile ilgili en önemli hadis bu namazı Hz. Muhammed’in (s.a.v.), amcası Abba’a tavsiye ettiği hadistir. Bu güzel hadiste, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) amcasına “Sana bir hediye vereyim mi?” der. İşlediği tüm günahlar için ona bu namazı hediye eder. Hadiste namazı nasıl kılması gerektiğine işaret eder. Başka bir hadiste Abbas’a "Bu namaz için okunacak sure var mıdır?" diye sorarlar. O da; Tekasur, Asr, Kafirun ve İhlas surelerini söyler. Hadise göre tesbih namazında bu sureleri okumak daha faydalıdır. Ancak alimlere göre başka sureler de okunabilir.
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