Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

Böylece tesbih namazı sona erer.

Tesbih Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Namazlardan sonra Alla’ı zikretmek için çeşitli tesbihatlar yapılır. Ancak tesbih namazından sonra belli bir tesbihat yoktur. Diğer namazlarda yaptığınız tesbihatı yapabilirsiniz.

Tesbih Namazının Fazileti

Tesbih namazı duası olarak okunan zikrin anlamı; “Yüce Allah’ı bağdaşmayan tüm sıfatlardan tenzih ederim, O’nu tüm güzel sıfatlarla anarım.” şeklindedir. Namazda 300 kez bu zikir söylenir. Dolayısıyla, çok faziletli bir namazdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu namazı bir kez olsun kılınması gerektiğine işaret etmiştir. Amcasına bu namazı tavsiye ederken günahlarının affı için önemine de değinmiştir. O nedenle, tesbih namazı faydaları arasında en önemlisi Allah’ı överek günahların affı için çabalamaktır.

Tesbih Namazı Evde Kılınır Mı?

Tesbih namazı nafile namaz olduğu için evde bireysel olarak kılınması uygun olan namazlardan biridir.

Tesbih Namazı Cemaatle Kılınır Mı?

Tesbih namazı, cemaat gerektirmeyen bir namazdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından tesbih namazının kılınışına ilişkin direkt bir talimat bulunmamaktadır. Tesbih namazı da bireysel olarak kılınabilen bir namaz olarak bilinir. Hatta bazı alimlere göre bireysel olarak kılınan Tesbih namazı daha doğrudur. Fakat günümüzde özellikle özel gün ve gecelerde camilerde cemaatle birlikte tesbih namazı kılınabilmektedir.

Rüyada Tesbih Namazı Kılmak Neye İşarettir?

Rüyada tesbih namazı kılmak iyi şekilde yorumlanır. Öyle ki; hediyeye, bahşe ve gören kişinin diğer insanlarla iyi geçindiğine işaret eder.

Tesbih Namazı İle İlgili Hadisler

Bilindiği gibi tesbih namazı ile ilgili en önemli hadis bu namazı Hz. Muhammed’in (s.a.v.), amcası Abba’a tavsiye ettiği hadistir. Bu güzel hadiste, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) amcasına “Sana bir hediye vereyim mi?” der. İşlediği tüm günahlar için ona bu namazı hediye eder. Hadiste namazı nasıl kılması gerektiğine işaret eder. Başka bir hadiste Abbas’a "Bu namaz için okunacak sure var mıdır?" diye sorarlar. O da; Tekasur, Asr, Kafirun ve İhlas surelerini söyler. Hadise göre tesbih namazında bu sureleri okumak daha faydalıdır. Ancak alimlere göre başka sureler de okunabilir.

