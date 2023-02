Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandili'nde Diyanet'e göre adım adım tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazına namazına dair araştırmalar hız kazandı. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Miraç’a çıkınca Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’e verilen hediyelerin başında ''namaz'' geliyor. Miraçtaki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Namazın hediye edildiği bu gecede namaz kılmak isteyenler "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularını internette araştırıyorlar. İşte Miraç Kandili'nde Diyanet'e göre adım adım tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı dört rekattır.

TESBİH NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Tesbih namazının fazileti çok büyüktür.

Cenâb-ı Fahr-i Kâinat (s.a.v) Efendimiz amcası Abbas (r.anh) Hazretleri’ne:

“Ey amcam Abbas! Sana bir ihsanda bulunayım mı?” buyurdular ve Tesbih namazının kılınışını tarif ettiler.

Bu namazı kıldığı takdirde günahlarının evvelini ve âhirini, eskisini ve yenisini, bilerek yaptığını bilmeyerek yaptığını, büyüğünü ve küçüğünü, gizlisini ve açığını, Hazret-i Allah’ın affedeceğini söylediler. Hatta Âlic bölgesinin kumları kadar da çok olsa bile...

Daha sonra buyurdular ki:



“Gücün yetiyorsa bu namazı hergün bir kere kıl. Hergün kılamazsan, her cuma bir kere kıl. Her cuma kılmaya gücün yetmezse her ay bir kere kıl. Her ay kılamazsan hiç değilse senede bir kere kıl. Onu da yapamazsan ömründe bir kez olsun bu namazı kıl.” (Tirmizî - Ebu Dâvud)

Teheccüd namazı kılanlar, hamama girip yıkanmış gibi olurlar. Tesbih namazı kılanlar ise, hamamda yıkanıp keselenenlere benzerler. Şu kadar var ki, yapılan bütün işler ahkâm dâiresinde olacak.