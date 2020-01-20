'Tesettür' mesajı olay olmuştu! Hasan Mezarcı’dan yeni açıklama: Mesihe soruşturma açılması AİHS’e aykırıdır

2000’li yılların başında kendisini ‘Mesih’ ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Twitter hesabında savcılığın hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Mezarcı, yöneltilen suçlamanın ‘halkın dini duygularını aşağılamak’ olduğunu belirtti.

Mezarcı konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Em. Gen. Md. siber suçlarla mücadele birimi, Mesih olduğumu açıklayan tivit, resim ve videolarımı Ank. Cum. başsavcılığına göndermiş. Savcılık benimle birlikte bu tivit resim ve videoları paylaşanlar hakkında da ‘halkın dînî duygularını aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatmış” dedi.

'AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN İHLALİ'

Mezarcı, daha sonra da, “Mesihi, kendini ve öğretisini açıkladığı için suçlamak, yargılamak, Avrupa insan hakları sözleşmesinin ihlâlidir! Mesihin kendini ve öğretisini açıklaması; Hahambaşının, Vatikanın, Patrikhanenin, Diyanetin, Devletin onayına mı bağlı? Bu soruşturma Türkiye'nin imajına zarar verir!” tweetini attı.

NE OLMUŞTU?

Hasan Mezarcı, "Kadın voleybol takımımızın Almanya ile yaptığı maçı izledim. Kızlarımızı kutluyor, formaları üzerinden tesettür tartışması yapılmasını kınıyorum. Bazı haramları helal kılma yetkimi kullanarak dinlerdeki 'tesettür, harem selam' mecburiyetini kaldırdığımı paylaşmıştım! Âli İmran 50" demişti.



