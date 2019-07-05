Teşhis konuldu binlerce kişi bu hastalığı yenemedi işte bilmeniz gereken 4 yumurtalık kanseri belirtisi

Kanser, şu anda dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri ve Kanada'daki tüm ölümlerin % 30'u kanser sebebiyledir. Kanadalı ve Amerikan Kanser Dostları'na göre 2016 yılında, Kanada’da 2800 kişiye yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. 1750 kişi bu kanser sebebiyle vefat etti. Aynı yıl Amerika’da ise 22.280 kişiye yumurtalık kanseri teşhisi konulurken 14.240 kişinin bu hastalığı yenemediği belirtildi.

Yumurtalık kanseri, yumurtalık hücreleri malign hale gelen tümörler geliştiğinde oluşur. Bu kanser türü, semptomların algılanamaması ve tarama ile tespit edilememesi nedeniyle sessiz katil olarak bilinir. Postmenopozal kadınlarda en yaygın olmasına rağmen, giderek artan sayıda vakada kadınların 30-40 yaşlarında, belki de daha gençlerde yaygınlığı görülmektedir. İngiltere'de yapılan araştırmalar, kanserin erken teşhisinin hayatta kalma şansınızı önemli ölçüde artırabildiğini bu nedenle düzenli check-in yapmaya dikkat etmeniz gerektiğini gözler önüne serdi.

Yumurtalık kanseri sinsice ilerleyen ve son evrelerde kendini gösteren kanser türlerinden biri. Şu anda kimsenin KESİN olarak güvenebileceği bir test yok. Smear testleri, malign kistleri almamakta ve hatta CA125 kan testleri bile genellikle yanlış negatifler vermektedir. Bir diğer konu da semptomların birçoğunun IBS (irritabl bağırsak sendromu) gibi diğer hastalıklarla karıştırılması ve evre 3'e varıncaya kadar erken evre tümör saptanamamasının karın ve pelvik bölgede şişlik olarak görülebilmesidir. Ancak yeni araştırmalar, erken evre yumurtalık kanseri belirtileri ve semptomları olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak her kadın iyi bir gözlemci olmalı ve kırmızı bayrak sallamaları gereken durumları iyi analiz etmelidir.