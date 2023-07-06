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Tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemi! İki malzeme ile şıp diye açıyor

06.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıkanmış lavabo açma yöntemleri sıklıkla araştırılıyor. Mutfak ve lavabo giderlerinde biriken atık maddeler sonucu lavabo tıkanmaları meydana geliyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumun bir çok çözüm yöntemi bulunuyor. Evde kolaylıkla bulunan 2 malzeme ile tıkanmış lavabo açma yöntemini deneyebilirsiniz.

Tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemi! İki malzeme ile şıp diye açıyor

Günlük yaşantımızda sık karşılaştığımız problemlerden biri olan lavabo tıkanıklığına internet üzerinden çözüm yolları aranıyor. Tesisatçı çağırmadan önce kendi deneyebileceğiniz yöntemlerle tıkanmış lavabo giderlerini kolaylıkla açabilirsiniz. İşte tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemi...

KABARTMA TOZU VE BEYAZ SİRKE

Kabartma tozu, evin çoğu alanını temizlemek için harika bir çözüm olmasının yanı sıra, beyaz sirke ile birlikte kullanıldığında gider tıkanıklığını açmak için de kullanılabilir. Uzman şunları söyledi: "Beyaz sirke, çeşitli temizlik görevleri için bilinen bir kurtarıcıdır ve gider tıkanıklığı açma da bir istisna değildir."

karbonat

Bu yöntemi uygulamak için, bir bardağa kabartma tozu doldurup gidere dökerek başlayın. İki ila üç dakika bekleyin, ardından bir bardak beyaz sirke ile devam edin. Karışım köpürmeye başlayacaktır. Fişi prize takın ve yaklaşık bir saat çalışmaya bırakın. Bir saat sonra, gidere sıcak su (kaynamayan) dökün. Sirke ve kabartma tozu solüsyonu saç veya sabun köpüğünü çözmelidir, böylece sıcak su boruları temizleyebilir ve tıkanıklığı giderebilir.

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Sorunu çözmezse, işlemi bir kez daha tekrarlayın. Bu, kanalizasyonları temizlemenin daha çevre dostu bir yöntemi olsa da, yine de oldukça yakıcı olduğunu unutmayın, bu yüzden aşırıya kaçmayın.

BU ADIMLARI TAKİP EDİN

Önce lavabonun üzerindeki suyun tamamen boşaldığından emin olun. Eğer su hala lavaboda ise, bir süzgeç veya bez kullanarak suyu boşaltmaya çalışın.

POMPA
Tıkanıklığı açmak için lavabo pompası veya tıkanıklık açıcı kimyasallar gibi ticari ürünlerden birini kullanabilirsiniz. Lavabo pompasını tıkanıklığın üzerine yerleştirin ve hızlı ve güçlü bir şekilde aşağı yukarı itme hareketleri yaparak basınç oluşturun. Bu, tıkanıklığın çözülmesine yardımcı olabilir. Kimyasal kullanmayı tercih ederseniz, talimatlara uygun olarak ürünü kullanın ve etki süresine dikkat edin.

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TEL KANCA
Eğer lavabo pompası veya kimyasal ürün kullanmak işe yaramazsa, tıkanıklığı açmak için bir tel kancayı deneyebilirsiniz. Bir tel kancayı düz bir şekilde bükün ve tıkanıklığın olduğu deliğe doğru itin. Tıkanıklığı engelleyen cisimleri çıkarmak için tel kancayı yukarı aşağı hareket ettirin. Ancak, tel kancayı kullanırken dikkatli olun ve lavabonun yüzeyini çizmemeye özen gösterin.

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