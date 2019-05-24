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TESK Başkanı Palandöken: “110 meslek kaybolmak üzere”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Onlarca mesleğimiz, kültürümüzden yok olup gidiyor.

TESK Başkanı Palandöken: “110 meslek kaybolmak üzere”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Onlarca mesleğimiz, kültürümüzden yok olup gidiyor. Bu mesleklere önce kendimiz sahip çıkmalı, daha sonra dünyaya tanıtarak canlandırmalıyız. Bu noktada özellikle yurt dışına ihraç edilen dizi yapımcılarına ve film senaristlerine büyük görevler düşüyor. Doğal güzelliklerimizin ve birbirinden güzel mobilyalarımızın yanı sıra her bölgemizin ayrı bir damak tadı olan mutfağımızın lezzetiyle tanıştırılmalı ve kaybolan mesleklerimizin tanıtımları bu dizi ve film sektöründeki başarılı seviyemizi lehimize kullanmalıyız” dedi.
Kaybolmaya yüz tutmuş onlarca meslek olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ahşap, cam, deri, iplik, maden, taş, toprak gibi hammaddesine göre 10 farklı kategoride 119 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Keten dokuma, urgancılık, çömlekçilik, şerbetçilik, semercilik, yorgancılık, vitray yapımı gibi onlarca meslek artık neredeyse hiç yapılmıyor ya da tamamen yok olmak üzere. Bu mesleklerin birçoğu gelişen teknolojiye yenik düşse de hepsi bizim kültürümüzü yansıtan, emek sonucu ortaya çıkan işler. Ayakta kalmaya çalışan bu mesleklerin erbapları da faizsiz kredi imkânlarına rağmen zorluklar yaşıyor” diye konuştu.

“Dizi ve filmlere çok iş düşüyor”
Dizi ve filmlerle kaybolmakta olan mesleklerin dünyaya tanıtılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkmamız Osmanlı ve öncesinden beri süregelen kültürümüze de sahip çıkmamız anlamına geliyor. Bu mesleklere sahip çıkmamız için çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz zaman onlara destek olup alışveriş yapmamız ve tamamen yok olmalarına engel olmamız lazım. Daha önemli bir destek de dizi ve filmlerle bu mesleklerimizi dünyaya tanıtmak. Ülkemiz ihraç ettiği dizi filmlerde çok yüksek rakamlara ulaştı. 350 milyon dolar gibi bir bütçe ile Amerika’dan sonra ikinci sıradayız. Bu sıralamamızı ülkemizin, mesleklerimizin tanıtımı için verimli kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

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