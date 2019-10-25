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TESK Başkanı Palandöken, “Her zamankinden daha fazla yatırım yapılır ülkeyiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Faiz indirimlerinin etkisiyle yatırımlar artmaya devam edecektir.

TESK Başkanı Palandöken, “Her zamankinden daha fazla yatırım yapılır ülkeyiz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Faiz indirimlerinin etkisiyle yatırımlar artmaya devam edecektir. Enflasyondaki düşüş sürecektir. Türkiye her zamankinden daha fazla yatırım yapılabilir bir noktadadır” dedi.
Bu kez 250 baz puanlık indirimi yine olumlu bulduklarının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Daha önce iki ayrı toplantıda 450 ve 300 baz puan olmak üzere toplamda 750 baz puan faiz indirimi yapan Merkez Bankası için bazı felaket tellalları, dövizin 8-10 TL’lere çıkacağını, ekonominin büyük bir krize gireceğini söylüyordu. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Merkez Bankasının ardından önce kamu bankaları, ardından da özel bankalar hızla faiz indirmeye başladı. Faiz indirimlerinin olumlu sonuçlarını her gün daha net görüyoruz” dedi.
Palandöken, "Bütün dünyada merkez bankalarının faiz indirdiği bir dönemde bizim yüksek faizde ısrar etmemiz mümkün değildi. Bu indirimin ardından yine bankalardan faiz indirimi gelmesini bekliyoruz. Yüksek faizler yatırımın önündeki en büyük engellerden biridir. Faiz indirimlerinin etkisiyle yatırımlar artmaya devam edecektir. Enflasyondaki düşüş sürecektir. Türkiye her zamankinden daha fazla yatırım yapılabilir bir noktadadır. Ekonomimiz, işgücümüz ve devletin verdiği yatırım teşvikleriyle dünyanın en fazla yatırım yapılabilir ülkelerinden biri konumuna geldik. Özellikle yabancı yatırımcıların bu fırsatı iyi değerlendirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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