TESK Genel Başkanı Palandöken: “Sokağına sahip çıkan esnafa indirim yapılmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Başta elektrik, doğal gaz ve petrol olmak üzere lokomotif ürünlere yapılan zamların maliyetleri artırarak ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu zamlardan en çok olumsuz etkilenen kesim ise hiç kuşkusuz esnaf ve sanatkarlarımızdır" dedi.

Sokak ve çarşı esnafına enerjide özel indirim yapılmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enerjiye en küçük bir zam geldiğinde A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatını etkilemektedir. Oysa ana unsurlara yapılan zamlar devlet tarafından süspanse edilmeli. Devlet bu tür zamları yaparken çok dikkatli olmalıdır. Ürünlerin maliyetini düşürmek için lokomotif ürünlere yapılan zamlar vatandaşa yansıtılmamalı. Enflasyonla mücadele de başarılı olmak için bu tür zamlara dur denmeli” ifadelerini kullandı.

“Elektrikte esnafa özel tarife uygulanmalı”

Sokağını, caddesini aydınlatan ve temizleyen esnafın elektrik ve su fiyatlarında özel tarife uygulanmasını isteyen Palandöken, “Piyasanın rahatlaması için bazen devlet zamları geciktirip fiyatları kontrol altına almalı. Elektrik, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki zamlar, tüm ürünlerin fiyatını etkilediği için vatandaşa yansıtılmamalı. Bulunduğu sokağı temizleyen ve aydınlatan esnafın elektrik ve suyuna özel indirimli tarife uygulanarak esnaf korunmalı. Bunu zaten anayasamızın 174’üncü maddesi de böyle yapılması yönünde amir hüküm vardır. Anayasanın 174’üncü maddesi zaman kaybedilmeden uygulanmalı. Ana girdi olan elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlar süspanse edilseydi enflasyon rakamları da bu kadar yüksek çıkmazdı. Çünkü enerjideki zamlar enflasyon rakamlarını doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.