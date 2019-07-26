TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yaz tatiline çıkacaklar trafiğe dikkat”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı’nın yaz tatiline denk gelmesiyle birlikte yola çıkacak vatandaşların trafikte çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz tatili dönemlerinde karayolunda yaşanan trafik yoğunluğunda tatile çıkacak olan vatandaşların tedbir almayı unutmaması gerektiğini belirterek, "Trafikte kurallara harfiyen uyulmalı. Aşırı hızdan kaçınılarak kontrollü bir sürüş gerçekleştirilmeli. Nasıl ki uzun yolculuklar için ticari araçlarda şoför değişikliği zorunlu ise özel araçlarda da yorgun olan şoför gerektiğinde direksiyonu başka bir şoföre devretmeli. Yola çıkmadan önce aracın tüm bakım ve kontrolleri yapılarak trafiğe uygunluğu test edilmeli” diye konuştu.

“Haziran’da trafik kazaları geçen yıla göre yüzde 10 azaldı”

Yaz aylarında yaşanan trafik kazalarına dikkati çeken Palandöken, “Geçen yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos’u içine alan yaz döneminde meydana gelen 122 bin 997 trafik kazasında 105 bin 255 kişi yaralandı, bin 117 kişi ise hayatını kaybetti. Bu yıl ise artan tedbirler sayesinde Haziran ayında yaşanan trafik kazaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azaldı. 2018 Haziran’da 39 bin 985 kaza olurken bu yıl Haziran’da 35 bin 826 kaza oldu. Geçen yılki Haziran ayına göre kazalarda yaralananların sayısı yüzde 11, ölenlerin sayısı ise yüzde 28 azaldı. Olası trafik kazalarını ve yaşanan kayıpları minimuma indirmek için alınan tedbirler artırılmalı. Tatilde yola çıkacak olan tüm vatandaşlarımız önce kendileri, sonra trafikteki diğer vatandaşlar için tedbirlerini almayı unutmamalı” şeklinde konuştu.