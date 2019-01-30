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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yeni yıl esnafımıza ve ülkemize bolluk ve bereket getirsin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:19 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 2019’dan umutlu olduğunu belirterek, “Yeni yıl esnafımıza ve ülkemize bolluk ve bereket getirsin” dedi.Bir yıl daha biterken geçtiğimiz yılın olumsuz etkilerini tamamen silecek yeni bir yıl olmasını temenni eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018 bitti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 2019’dan umutlu olduğunu belirterek, “Yeni yıl esnafımıza ve ülkemize bolluk ve bereket getirsin” dedi.
Bir yıl daha biterken geçtiğimiz yılın olumsuz etkilerini tamamen silecek yeni bir yıl olmasını temenni eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018 bitti. 2019’a girerken en önemli beklentimiz bu yılın esnaf ve ülkemiz adına özellikle ekonomik olarak umutla dolu, bolluk bereket içinde geçmesidir. Geçtiğimiz yıl kur farkları, yaşanan ekonomik dalgalanmalar olumsuz anlamda en çok esnafımızı etkiledi. Bu yılda ise terzimiz, bakkalımız, berberimiz, çiçekçimiz, taksicimiz ve bunun gibi 2 milyona yakın esnafımızın zorluk yaşamadığı bir yıl olmasını diliyoruz. Ekonominin can damarı olan esnafımızın gelişen teknolojiye ve büyüyen ekonomide ezdirilmemesi, her zaman desteklenmesi, büyüklere karşı korunması gerekiyor. Bu her geçen yıl daha fazla önem kazanan bir durum. Küçüğü olmayanın büyüğü de olmaz mantığı ile baktığımızda esnafın var olması, kendini geliştirerek büyümesi ekonomimizi de büyütür. Sürekli büyüyen ve gelişmekte olan ülkemiz için esnaf ve sanatkârın eskisinden daha güçlü bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

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