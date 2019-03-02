TESKOMB Genel Başkanı Akgül'ün acı günü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün vefat eden annesi Güller Akgül'ün cenazesi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde defnedildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren Güller Akgül için Sarıkaya Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Anne Akgül'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Toprakpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.

Törene, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

