HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu

Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu

13.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Hisselerinin değeri dört ayda iki kattan fazla yükselen Tesla, Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu. Piyasa değeri 100 milyar doları aşan şirket, ikinciliği Volkswagen'den devraldı. Japon otomotiv devi Toyota'nın piyasa değeri 230 milyar dolar.

Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu

Hisselerinin değeri dört ayda iki kattan fazla yükselen Tesla, Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu. Piyasa değeri 100 milyar doları aşan şirket, ikinciliği Volkswagen'den devraldı. Japon otomotiv devi Toyota'nın piyasa değeri 230 milyar dolar.

Tesla hisseleri dün yüzde 4 değer kazandı.

Uzmanlar, Tesla'nın hisselerindeki yükselişi, şirketin son dönemde gösterdiği iyi performansa bağlıyor. Şanghay'da bir fabrika açan şirket, üretim hedeflerini de tutturmuştu.

Tesla geçen yıl, 2018'e kıyasla 367.500 daha fazla araç teslim ettiğini açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre üretimde yüzde 50'lik bir artışı temsil ediyor.

Uzmanlar, Tesla'nın Şanghay'daki fabrikayı bir sıçrama tahtası olarak kullanıp Çin'deki pazar payını artırabileceğine dikkat çekiyor. Artışa rağmen, Tesla'nın satışları rakiplerininkinin çok gerisinde.

Volkswagen geçen yıl 11 milyon araba üretti. Toyota da 2019'un ilk 11 ayında 9 milyondan fazla araç sattı.

Elon Musk'a 2,6 milyar dolarlık ödeme

Yıllardır zarar eden şirket, işçi sayısını azaltıp üretim dışı harcamalarında kesintiye gittikten sonra 2019'un üçüncü çeyreğinde kâr açıklamıştı.

Şirket, Tesla akülerinin yandığı ve araçların aniden hızlandığı yönündeki şikayetler sonrası başlatılan soruşturmalar nedeniyle şimdiye kadar hiç yıllık kâr açıklayamadı.

Tesla, son çeyreğe ilişkin sonuçlarını bu ay açıklayacak.

Şirket 100 milyar Euro'luk piyasa değerini koruyabilirse, Tesla CEO'su Elon Musk'a toplam 2,6 milyar dolar ödeme yapılacak.

Musk, şirketle 2018'de yaptığı anlaşma uyarınca 10 yıl boyunca hisselerden kâr payı alacak.

Bu ödemenin ilk dilimi şirketin piyasa değerinin 100 milyar dolara ulaşması ve hem aylık hem de altı aylık ortalamada bunu koruması şartına bağlanmıştı.

Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
Günümüze kadar ulaşmış! Tarih sarmalı kesintisiz devam ediyorGünümüze kadar ulaşmış! Tarih sarmalı kesintisiz devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 KHK iptal edildi

3 KHK iptal edildi

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un gizemli adası Vordonisi ilk kez görüntülendi

İstanbul'un gizemli adası Vordonisi ilk kez görüntülendi

Girlevik Şelalesi tamamen dondu

Erzincan'ın mest eden güzelliği

Patara Antik Kenti ziyaretçilerini büyülüyor

Günümüze kadar ulaşmış! Tarih sarmalı kesintisiz devam ediyor

'Benden az çalışıyorsun' deyip iş arkadaşının boğazını kesen zanlı yakalandı

'Benden az çalışıyorsun' dedi boğazını kesti! Flaş gelişme

Diyarbakır beyaz örtüyle kaplandı

O kent Şubat ayında da mest ediyor

Küp şekerin içinden çıktı! 'İyi ki çayın içine atmamışım'

Küp şekerin içinden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.