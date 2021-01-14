Tesla 12 bin aracını geri çağırıyor!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Amerikan otomotiv şirketi Tesla'ya, Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasını hatırlatarak araçlarını geri çağırmasını istedi.

NHTSA, dün, Tesla'ya, dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturduğunun tespit edildiğine dair mektup gönderdi. Mektupta, araçlardaki dokunmatik ekran sorununun arka görüş kameraları ve buz çözücülerin arızalanmasına neden olabileceği için güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Ekranların 5 ila 6 yıl içinde arızalanabileceğine işaret edilen mektupta, "Çalışan bir buğu ve buz çözme sisteminin olmaması soğuk havalarda sürücünün görüşünü azaltabilir ve çarpışma riskini artırabilir." ifadesi kullanıldı. Mektupta, Tesla'ya konuyla ilişkin 12 binden fazla müşteri şikayeti, garanti talebi ve ekranlarla ilgili sorunların olduğu belirtildi. NHTSA ayrıca ekran sorunun yanında, Tesla'nın başka arızalardan kaynaklı araçlarını geri çağırması gerktiğini de hatırlattı. Uzmanlar, NHTSA mektubunun, Tesla'nın geri çağırmaya direnmesi nedeniyle gönderildiği tahmin ediliyor. NHTSA, 19 Kasım 2019'da Tesla’nın Model S'deki dokunmatik ekran sorunları nedeniyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

