HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Tesla 12 bin aracını geri çağırıyor!

Tesla 12 bin aracını geri çağırıyor!

14.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tesla 12 bin aracını geri çağırıyor!

Tesla'ya Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturabileceği uyarısı yapıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Amerikan otomotiv şirketi Tesla'ya, Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasını hatırlatarak araçlarını geri çağırmasını istedi.

tesla-model-s

NHTSA, dün, Tesla'ya, dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturduğunun tespit edildiğine dair mektup gönderdi. Mektupta, araçlardaki dokunmatik ekran sorununun arka görüş kameraları ve buz çözücülerin arızalanmasına neden olabileceği için güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

tesla-model-s-1

Ekranların 5 ila 6 yıl içinde arızalanabileceğine işaret edilen mektupta, "Çalışan bir buğu ve buz çözme sisteminin olmaması soğuk havalarda sürücünün görüşünü azaltabilir ve çarpışma riskini artırabilir." ifadesi kullanıldı. Mektupta, Tesla'ya konuyla ilişkin 12 binden fazla müşteri şikayeti, garanti talebi ve ekranlarla ilgili sorunların olduğu belirtildi. NHTSA ayrıca ekran sorunun yanında, Tesla'nın başka arızalardan kaynaklı araçlarını geri çağırması gerktiğini de hatırlattı. Uzmanlar, NHTSA mektubunun, Tesla'nın geri çağırmaya direnmesi nedeniyle gönderildiği tahmin ediliyor. NHTSA, 19 Kasım 2019'da Tesla’nın Model S'deki dokunmatik ekran sorunları nedeniyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Ford'un yeni bebeği Ranger kamuflajlı yakalandı!Ford'un yeni bebeği Ranger kamuflajlı yakalandı!
Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

En Çok Okunan Haberler

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Alfa Romeo Tonale bir ödül daha yazandı

Başarısını bir kez daha ispatladı!

2022 Ford Ranger kamuflajlı yakalandı

Ford'un yeni bebeği Ranger kamuflajlı yakalandı!

Yeni 2022 Mercedes-Benz GLC kamuflajlı yakalandı

Yeni 2022 Mercedes-Benz GLC kamuflajlı yakalandı

Makyajlı Volkswagen Polo kameralara yakalandı

Makyajlı Volkswagen Polo kameralara yakalandı

Arabalarda aerodinamik yapı nedir? Tüketim ve performansa etkileri nelerdir?

Arabanız bu sebeple daha fazla yakıt tüketebilir!

Hyundai IONIQ 5 önümüzdeki ay görücüye çıkacak

Hyundai IONIQ 5 önümüzdeki ay görücüye çıkacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.