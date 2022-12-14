HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Tesla, dikkat çeken planını gerçeğe dönüştürdü! Otomobilde Steam dönemi

Tesla, dikkat çeken planını gerçeğe dönüştürdü! Otomobilde Steam dönemi

14.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla'nın Steam planı gerçeğe dönüştü. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otomobillerine Steam desteği sağladı. Bu sayede pek çok oyunun yeni Model S ve X araçlara getirildiği belirtildi. Böylece Tesla otomobillerde Steam dönemi başladı. Tesla'nın paylaştığı tanıtım videosunda ise ağırlıklı olarak Cyberpunk 2077 yer aldı.

Tesla, dikkat çeken planını gerçeğe dönüştürdü! Otomobilde Steam dönemi

Tesla'nın otomobillerine Steam desteği getirmesi uzun zamandır bekleniyordu. Nitekim çok sayıda kişinin dikkatini çeken bu plan gerçeğe dönüştü. Elektrikli otomobil üreticisi, bu konuda yeni bir duyuru yaparak Steam desteğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından ise bir tanıtım videosu yayınladı.

TESLA'DAN STEAM DESTEĞİ

Steam desteği ile birlikte yeni Tesla Model S ve Model X sahipleri otomobillerinde Steam üzerinden oyun oynayabilecek.

Steam2

Tesla YouTube hesabından paylaştığı tanıtım videosunun açıklamasında ise "Steam binlerce oyunu yeni Model S ve X araçlarına getiriyor." ifadelerini kullandı ve söz konusu özelliğin Tatil Güncellemesi'yle (Holiday Update) kullanıma sunulduğunu söyledi.

steam

Güncellemenin sürüm notlarında Steam'in, 16 GB DDR RAM'e sahip Model S ve X'te (2022+ yılı) bulunduğu belirtildi.

Tanıtım videosunda ise ağırlıklı olarak Cyberpunk 2077 oyunu yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem sona erdi! Türkiye'de satılmayacakBir dönem sona erdi! Türkiye'de satılmayacak
Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurduDünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Tesla Steam

En Çok Okunan Haberler

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

Fenomen dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun

Fenomen dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun

Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş

Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.