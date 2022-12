Tesla, dikkat çeken planını gerçeğe dönüştürdü! Otomobilde Steam dönemi

Tesla'nın otomobillerine Steam desteği getirmesi uzun zamandır bekleniyordu. Nitekim çok sayıda kişinin dikkatini çeken bu plan gerçeğe dönüştü. Elektrikli otomobil üreticisi, bu konuda yeni bir duyuru yaparak Steam desteğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından ise bir tanıtım videosu yayınladı.

Steam desteği ile birlikte yeni Tesla Model S ve Model X sahipleri otomobillerinde Steam üzerinden oyun oynayabilecek.

Tesla YouTube hesabından paylaştığı tanıtım videosunun açıklamasında ise "Steam binlerce oyunu yeni Model S ve X araçlarına getiriyor." ifadelerini kullandı ve söz konusu özelliğin Tatil Güncellemesi'yle (Holiday Update) kullanıma sunulduğunu söyledi.

Güncellemenin sürüm notlarında Steam'in, 16 GB DDR RAM'e sahip Model S ve X'te (2022+ yılı) bulunduğu belirtildi.

Tanıtım videosunda ise ağırlıklı olarak Cyberpunk 2077 oyunu yer alıyor.

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles ???? pic.twitter.com/PDzjtefv7A