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Tesla ilk kez bir yılı kârda kapatmayı başardı

30.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk kez yıllık kâr açıkladı. 10 yıl önce halka açılan şirket, yılın son çeyreğinde 386 milyon dolar kâr elde ettiğini duyurdu. Böylece şirket 2019'u 35,8 milyon dolar kârla tamamladı.

Tesla ilk kez bir yılı kârda kapatmayı başardı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk kez yıllık kâr açıkladı. 10 yıl önce halka açılan şirket, yılın son çeyreğinde 386 milyon dolar kâr elde ettiğini duyurdu. Böylece hisselerinin yüzde 27'si Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'a ait olan şirket 2019'u 35,8 milyon dolar kârla kapadı.

Açıklamanın ardından şirketin son sekiz aydır yükselişte olan hisselerinin değeri yaklaşık 11,5 arttı.

'2019 dönüm noktası oldu'

Tesla'nın açıklamasında 2019'un şirket için bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Açıklamada şirketin, Şanghay'da planlanandan daha erken açılan fabrikası ve üretimine yeni başlanan görece düşük fiyatlı yeni SUV'si "Model Y" ile büyümeye devam edeceği vurgulandı.

Model Y'de ilk teslimatların bu çeyreğin sonlarında başlaması bekleniyor.

https://www.facebook.com/watch/?v=2753336698044100

Berlin'de yeni fabrika

Tesla gelecek yıl Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında yeni bir fabrika açmayı planlıyor.

Şirket yetkilileri 2020'de toplam 500 bin araç satma hedefini 'rahatlıkla aşabileceklerini' söylüyor. Bu hedef tutturulursa, şirket geçen yıla göre satışlarını yüzde 36 oranında artırmış olacak.

Geçen hafta hisselerinin değeri 100 milyar dolara ulaşan Tesla, Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomotiv şirketi olmuştu.

Hisselerinin değeri don dört ayda iki kattan fazla artan şirket Volkswagen'i geride bırakmıştı.

Yıllardır zarar eden şirket, işçi sayısını azaltıp üretim dışı harcamalarında kesintiye gittikten sonra geçen yılın üçüncü çeyreğinde kâr açıklamıştı.

Şirket, Tesla akülerinin yandığı ve araçların aniden hızlandığı yönündeki şikayetler sonrası başlatılan soruşturmalar nedeniyle hiç yıllık kâr açıklayamamıştı.

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