Tesla yüzlerce Model 3’ü aynı anda güncelledi

Bu ilgi çekici video, Tesla'nın fabrikalarından birinde çekildi. Muhtemelen merkezi Fremont, California olan bu fabrikada yüzlerce Model 3, üretildikten sonra bir otoparkta toplanıyorlar. Tesla otoparkta bekleyen araçlar için yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme sırasında dörtlülerin yanması ortaya farklı bir şovun çıkmasını sağladı

Otomotiv endüstrisinde kablosuz güncellemelerin kullanılmasına öncülük eden Tesla olsa da, çoğu eski otomobil üreticisi de benzer sistemleri uygulamak için çalışıyor. Örneğin, yeni BMW modelleri standart olarak yalnızca elektrikli araçları değil, içten yanmalı motorlu araçları da dahil olmak üzere uzaktan güncellenebiliyor. Hyundai ve Kia gibi markalarda bazı modellerine uzaktan güncelleme yollayabiliyorlar.

Volkswagen'in ID modellerinden bahsetmişken, geçtiğimiz günlerde ID.6'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. ID.6, ID.4'e benzer bir tasarıma sahip ancak çok daha büyük karoser ile geliyor. 4.876 mm uzunluğunda ve 2.965 mm aks mesafesine sahip. Yalnızca 201 Bg güç üreten tek bir elektrik motoruyla satılacak. EPA tarafından tahmini olarak 402 km menzile sahip olacağı da düşünülüyor.



