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Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, PKK'nın dağ kadrosundan kaçan 2 terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, örgüt yöneticilerinin uzun zamandır seslerinin duyulmadığını, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını anlattı.

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürerken, Başkale ilçesinin kırsal kesiminde örgütün dağ kadrosundan kaçan 2 terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin jandarmada süren sorgularında, örgüt üyeleri arasında güven sorununun olduğu, sorumlu düzeydeki teröristlerin talimatlarının şüphe ile karşılandığı belirtildi. Teröristler, morallerinin bozuk olduğu, daha önceden sürekli gruplara talimat veren örgüt yöneticilerinin sesinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını söyledi.

TESLİM OLMA EĞİLİMİNİN ARTTIĞINI ANLATTILAR

Teröristler, örgüttekilerin teslim olmaları halinde işkence ve kötü muameleye uğradığı propagandalarının artık kabul görmediği, örgüt mensuplarının büyük bir kısmında ayrılma ve güvenlik güçlerine teslim olma eğiliminin son dönemde arttığını anlattı.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin yapılan kriminal incelemelerde, söz konusu terör örgütü mensuplarından birinin; 01.07.2017 tarihinde, Özalp ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkan Yardımcısının öldürülmesi olayı ile 21.06.2018 tarihinde Saray ilçesinde meydana gelen ve 2 teröristin yaralı olarak ele geçirildiği, jandarma devriyesine silahlı saldırı olayının faillerinden biri olduğu belirtildi.


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