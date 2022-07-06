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Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor 2022? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

06.07.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor 2022? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor 2022? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Teşrik tekbiri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor 2022? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Detaylar haberimizde...

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Teşrik Tekbiri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

Teşrik tekbiri:

Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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