Tevbe Suresi 51. Ayet - Tevbe Suresi 51. ayeti okunuşu ve anlamı

İndiriliş sırasına göre Kuran-ı Kerim’in 113. suresi olan Tevbe suresi, kitapta 9. sırada yer alır. Toplam 129 ayetten oluşan bu sure, son iki ayeti hariç Medine’de indirilmiştir. Son iki ayeti ise Mekke’de indirilmiştir. Bir diğer adı Barae suresidir ve ismi, 104. Ayette geçen Allah’ın kendine samimi olarak inanları ve tövbe edenleri affedeceğini söylemesinden gelir. Ayrıca Tevbe suresini okumaya başlamadan önce Besmele çekilmemesi gerektiğini bilmek gerekir. Bu sure hem faziletleri hem de anlamı ile öne çıkan ve Kuran-ı Kerim’de çok önemli bir yeri olan surelerdendir.

Tevbe suresi 51. ayet nasıl okunur?

Tevbe suresi 51. ayet okunuşu pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Kısa bir ayet-i kerime olduğu için ezberlemesi oldukça kolaydır. Tevbe suresi 51. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır ve okunur:

Tevbe suresi 51. ayet Türkçe okunuşu ise şu şekildedir:

Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, hüve mevlânâ ve alâllâhi felyetevekkelil mu'minûn (mu'minûne).

Tevbe suresi 51. ayet ne anlama gelir?

Çok önemli bir sure olan Tevbe suresinin 51. Ayeti, anlamı ile öne çıkar ve pek çok kişi tarafından merak edilir. Tevbe suresi 51. ayet anlamı Allah’ın yazdıklarının olduğunu ve Müminler’in sadece Allah’a güvenmesi gerektiğini ifade eder. Tevbe suresi 51. ayet meal tam olarak aşağıdaki gibidir:

De ki: “Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim mevlâmızdır.” Müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.

Tevbe suresi 51. ayet tefsiri nedir?

Tevbe suresi 51 ayet Türkçesi öğrenildikten sonra bu surenin tefsirleri de merak edilir. Kuran-ı Kerim okuyanların ve İslam dini araştırmacılarının en çok araştırdığı ayet-i kerimelerden biridir. Tevbe suresi 51. ayet tefsiri aşağıda verilmiştir:

51. âyette münafıkların Resûlullah’ın ve müslümanların başına gelen kötülüklerden büyük sevinç duyduklarına değinildikten ve müslümanlardan ilâhî takdir ve Allah’a tevekkül konusundaki anlayışlarını onlara karşı bir daha açıklamaları istenir.

Tevbe suresi 51. ayet fazileti nedir?

Tevbe suresi 51 ayet fazileti ve sırları, Müminler için çok önemlidir. Tevbe edip Allah’a sığınmak isteyenlerin okuması gereken bu sure, pek çok fazilete sahiptir. Tevbe suresi 51. ayet fazileti:

Bu sureyi okuyanların nifak alametlerinden uzaklaştığı söylenir.

Tevbe suresini okuyanlar, münafıklıktan uzak olur.

Tevbe suresinin son iki ayetini okuyanlar yanarak, boğularak, demir darbesiyle ya da enkaz altında kalarak ölmez.

Tevbe suresi 51. ayeti niçin okunur?

Tevbe suresi okumanın pek çok faydası vardır. Faziletler de düşünüldüğünde bu sureyi okuyan kişiler için şunlar söylenebilir:

Kim bulunduğu günde Tevbe suresinin son iki ayetini okursa, o gün ölmez.

Her kim Cuma gecesi teheccüd zamanında Tevbe suresinin son ayetini ve duasını 300 defa okursa, düşmanlık eden kişi bunu okuyan kişiye karşı sevgi besler.

Güneş doğmadan önce Tevbe suresinin son 128-129. Ayetlerini 10 kere okuyanlar, hastalığına şifa bulur.

Tevbe suresi 51. ayet kaç defa okunmalı?

Tevbe suresi pek çok fazilete sahiptir ve bunların gerçekleşmesi için bu surenin kaç defa okunması gerektiği merak edilir. Her çeşit şerden kurtulmak ve korunmak için bu sure 7 kere okunur. Güneş doğmadan önce Tevbe suresinin 128-129. ayetlerini 10 defa okuyanların hastalığına şifa olur. Tevbe suresi 51. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusu için ise gerçekleşmesi istenen fazilete göre farklı yanıt verilebilir.



