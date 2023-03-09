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Necm Suresi 58. ayet - Necm Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı

08.03.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuran-ı Kerim okuyanların ve İslam dinini araştıranların merak ettiği surelerden biri de Necm suresidir. Özellikle ruhsal sıkıntılara iyi gelmesiyle bilinen Necm suresi 58. ayet öne çıkar. Bu nedenle, kendini iyi hissetmeyen kişilerin Necm suresi 58. Ayeti okuması tavsiye edilir. Pek çok kişi de bu surenin okunuşunu, anlamını ve tefsirini merak etmektedir. Peki Necm suresi 58. Ayetin Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır, anlamı, faziletleri ve tefsiri nedir?

Necm Suresi 58. ayet - Necm Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Necm suresi 58. ayet nasıl okunur?
  • Necm suresi 58. ayet ne anlama gelir?
  • Necm suresi 58. ayet tefsiri nedir?
  • Necm suresi 58. ayet fazileti nedir?
  • Necm suresi 58. ayet kaç defa okunmalı?
  • Necm suresi 58. ayeti niçin okunur?

Mekke döneminde indirilmiş olan Necm suresinin sadece 32. Ayetinin Medine’de indirildiğine inanılır. Kuran-ı Kerim’de 53. sırada yer alan bu sureden önce Tur suresi ve sonra Kamer suresi vardır. Cüz 27’de yer alan Necm suresi, toplam 62 ayetten oluşur. Surenin adı, ilk ayette geçen ve yıldız anlamı olan en-Necm kelimesinden gelmiştir. Secde ayeti bulunan bu surede dinin temel konularına değinilir. 58. ayet ise çok önemlidir. Kısa bir ayet olan Necm suresi 58. ayeti ezberlemek de oldukça kolaydır.

Necm suresi 58. ayet nasıl okunur?

Necm suresi 58. ayet okunuşu pek çok kişinin merak ettiği konulardan biridir. Kısa bir ayet olan bu ayetin Türkçe ve Arapça okunuşları sıkça araştırılmaktadır. Necm suresi 58. ayet Arapça okunuşu şu şekildedir:

necm58

Arapça okunuşu öğrendikten sonra Türkçe okunuşu da merak edilmektedir. Necm suresi 58. ayet Türkçe okunuşu ise şu şekildedir:

  • Leyse leh âmin dûni(A)llâhi kâşife(tun)

Necm suresi 58. ayet ne anlama gelir?

Kuran-ı Kerim okuyanların ve bu alanda araştırma yapanların büyük önem verdiği Necm suresi 58. ayet, anlam olarak çok önemlidir. Necm suresi 58 ayet Türkçesi öğrenilerek bu ayetin ne anlama geldiği hakkında bilgi edinilebilir. Necm suresi 58. ayet anlamı aşağıdaki gibidir:

  • Onu Allah’tan başka ortaya çıkaracak yoktur.
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Necm suresi 58. ayet tefsiri nedir?

Necm suresi 58. ayet meal olarak öğrenildikten sonra bu ayetin tefsiri merak edilir. Çünkü bu ayetin Türkçesine bakıldığında, Kuran-ı Kerim’de yer alan önemli ayetlerden biri olduğu görülebilir. Necm suresi 58. Ayet tefsiri aşağıdaki gibidir:

Bunca nimet, hatırlatma ve uyarıya rağmen Allah’ın birliğini ve âhiret hayatının varlığını tartışma konusu yapma küstahlığını gösteren, Kur’an’ın verdiği bilgi ve çağrılar karşısında akıl ve iz‘anı harekete geçirmek yerine gaflet içinde oyalanmaktan haz alanlar eleştirilmektedir. Buna rağmen 62. âyette kısa ve etkileyici bir ifadeyle herkes Allah’a kulluk etmeye ve O’na olan saygısını belli etmeye çağırılmakta, böylece sûre asıl mesajın tekrar edilmesiyle bitirilmektedir.

56. âyeti “Bu, önceki uyarılar gibi bir uyarıdır” şeklinde de çevirmek mümkündür. Burada Hz. Muhammed’in, Kur’an-ı Kerîm’in, önceki toplumlar hakkında verilen haberlerin veya müteakip âyette yer alan kıyamet uyarısının kastedildiği yönünde yorumlar yapılmıştır. 57. âyette kıyametin her an biraz daha yaklaştığı uyarısı yapıldıktan sonra 58. âyette onu Allah’tan başka açığa çıkaracak veya onun zamanını ve nasıl olacağını bilecek yahut onu engelleyebilecek kimse bulunmadığı bildirilmektedir (Şevkânî, V, 136; Elmalılı, VII, 4615). Âlimlerin çoğunluğuna göre son âyette secde etmek gerekir. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 176-177)

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Necm suresi 58. ayet fazileti nedir?

Necm suresi 58 ayet fazileti ve sırları arasında en önemlilerden biri kişinin ruhsal sıkıntıdan kurtulmasını sağlamasıdır. Bu ayetin faziletleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Hasta ve özellikle felçli olan kişilerin şifa bulmasında etkilidir.
  • Zalimlerinden zulmü ve şerlerinden kurtulmak için okunmalıdır.
  • Herhangi bir bela ve musibetin ortadan kalkması için okunur.
  • Hakkın alınması için bu surenin bu ayetinin okunması söylenir.
  • Helal olan murada ermek için okunmalıdır.
  • İşsizlik ve rızık sıkıntısından kurtulmak ve bu sıkıntıları çekmemek için okunmalıdır.

Necm suresi 58. ayet kaç defa okunmalı?

Necm suresinin 58. ayetinin faziletlerinin gerçekleşmesi için kaç defa okunması gerektiği merak edilir. Bu ayet-i kerimeyi 70 bin ya da 125 bin defa okuyan kimseler, Allah’ın birçok lütfuna nail olur. Birkaç gün içinde bu hatmi tamamlayan kişi, sonraki günler de en az 313 defa ayeti okumaya devam etmelidir. Ayet-i kerimeyi okumadan önce elbiselerin ve mekanın temiz olması gerekir. Necm suresi 58. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı bu şekildedir.

Necm suresi 58. ayeti niçin okunur?

Necm suresi 58. ayet çok faziletli bir ayeti- kerimedir. Bu yüzden çeşitli durumlarda okunması gerektiği söylenir. Ruh sıkıntısından, hastalıktan ve felçten kurtulmak için bu surenin bu ayetinin okunması tavsiye edilir. Borçlardan en kısa zamanda kurtulmak ve hakkın alınması için de Necm suresi 58. ayet okunabilir. Ayrıca hapisten, işsizlikten ve bekarlıktan kurtulmak için de etkili olduğu söylenir.

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