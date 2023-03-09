Furkan Suresi 74. ayet - Furkan Suresi 74. ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in 25. suresi olan Furkan suresi, toplam 77 ayetten oluşur. Mekke döneminde inen bir sure olarak karşımıza çıkar. Ancak bu surenin yalnızca 68-70. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Surenin temelde anlattığı şey ise Hz. Muhammed’in yaşadığı tebliğ ve bu sırada karşılaştığı zorluklardır. 74. ayette ise halk arasında kısmet duası olarak da adlandırılır. Hayırlı bir aile, eş ve çocukları anlatan bir suredir. Bu yüzden tüm bunları isteyen kişilerin sık sık okuması tavsiye edilmektedir.

Furkan suresi 74. ayet nasıl okunur?

Furkan suresinin 74. ayeti oldukça kısadır ve kolay bir şekilde ezberlenebilir. Bunun için Furkan suresi 74. ayet okunuşu nasıl olmalı bilmek gerekir. Arapça ve Türkçe okunuşu farklıdır. Furkan suresi 74 ayet Arapça olarak şu şekilde okunur:

Furkan suresi 74 ayet Türkçe okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ vezurriyyâtinâ kurraye a'yunin vec'alnâ lilmuttekîne imâmâ(n).

Furkan suresi 74. ayet ne anlama gelir?

Furkan suresi 74. ayet anlamı, bu sureyi araştıran kişiler tarafından araştırılmaktadır. Özellikle pek çok erkek çocuğa isim verirken akla gelen bu surenin anlamı önemlidir. Furkan 74 ayet Türkçesi temelde aile, eş ve çocukları anlatır. Tam anlamı ise şöyledir:

Onlar, “Ey rabbimiz!” derler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!”

Furkan suresi 74. ayet tefsiri nedir?

Furkan suresi, önemli bir sure olarak sıkça okunur ve tefsiri de oldukça faydalı bilgiler içerir. 74. ayet ise pek çok kişinin ilgisini çeken ve bu kişilerin gerekli durumlarda okuduğu bir ayettir. Furkan suresinin tefsiri şu şekildedir:

Müfessirler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet” duasındaki mutluluğun fiziksel güzelliklerle ilgisi bulunmadığını, burada inancı ve yaşayışıyla iyi ve erdemli eşlerin ve çocukların kastedildiğini önemle belirtirler. Bu isteklerin âhirete yönelik olduğunu ileri sürenler bulunmuşsa da bu görüş isabetli görülmemektedir.



Sûrenin buraya kadar açıklanan son bölümünde “Rahmân’ın has kul­ları”nın bazı güzel nitelikleri sıralanmıştır. Kuşkusuz Kur’an’ın insana ve insanlığa kazandırmak istediği güzellikler bunlardan ibaret değildir. 74. âyetin, “Bizi sana saygı ve itaatte kararlı olanlara öncü yap” şeklinde çevirdiğimiz son cümlesi, takvâ kavramı kapsamında, burada zikredilen ve zikredilmeyen bütün güzellikler için geçerli bir dileği içermektedir. Müminin hedefi, öncelikle ruh dünyasını Allah’ın iradesine uygun inançlarla, doğru düşünceler ve güzel duygularla, ahlâkî erdemlerle donatmaktır. Bu şekilde iç dünyasını zenginleştiren insan, eylemlerini de Allah’a saygı ve O’nun huzurunda bulunduğu bilinci ve sorumluluğu içinde gerçekleştirme çabası içinde olur. Asıl dindarlık da budur; bunun dışındaki dindarlık gösterileri ise nifaktır, riyâdır veya boş slogandır. İşte belirtilen anlamdaki gerçek dindarlığın Kur’an’daki adı takvâdır. Buna göre âyet, her müminin önüne takvâda, yani gerçek anlamdaki dindarlıkta en ileride, önde ve örnek olma şeklinde yüksek bir hedef koymaktadır. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 141)

Furkan suresi 74 ayet fazileti nedir?

Furkan suresi 74. ayet faziletleri kişiler için çok önemli ve yararlıdır. Bu yüzden merak edilir. Bu surenin 74. ayetinin faziletleri ve sırları şu şekilde sıralanabilir:

Mutlu bir evlilik için okunmalıdır.

Cehennem azabından korunmak için her gün 1 defa bu surenin bu ayetini okumak gerekir.

Sürekli yapılan yanlış bir davranıştan kurtulmak istenip de kurtulunamıyorsa, bu sure okunmalıdır.

Bu sureyi okuyanların işlediği günahlardan dolayı pişman olup tövbe ettiklerinde tövbelerinin Allah katında kabul edilmesini sağladığı söylenir.

Furkan suresi 74 ayet kaç defa okunmalı?

Furkan 74 ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Hayırlı bir kısmet ve eş için bu surenin 74. ayetini her namazdan sonra 3 defa okumak gerekir. Ayrıca her gün 21 ya da 41 defa da okunabilir. Hayırlı bir evlat sahibi olmak için ise önce 2 rekat namaz kılmak, namaz bitince 7 ya da 100 defa salavat getirmek ve hayırlı bir evlat sahibi olmak için niyet etmek gerekir. Sonrasında Furkan suresinin 74. ayeti 41 defa okunmalı ve bu duaya 41 gün boyunca devam edilmelidir.

Furkan suresinin 74 ayeti niçin okunur?

Furkan suresi 74. ayet meal olarak incelendiğinde çok önemli dualar içerdiği görülebilir. Bu yüzden de gün içinde çeşitli nedenlerden dolayı okunması gerekir. Örneğin; sürekli yapılan bir yanlıştan kurtulmak isteyen kişi bir türlü bundan kurtulamıyorsa bu sureyi okumalıdır. Ayrıca mutlu bir evlilik için de Furkan suresi 74. ayetinin okunması gerektiği söylenir.



