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  4. Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: Sevinci görünce kelimeler yetersiz kaldı

Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: Sevinci görünce kelimeler yetersiz kaldı

15.12.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza İBB Meclisi'nde tartışmaya neden oldu. İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Karardan dolayı üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi ifade ederek konuşmama başlamak istiyordum ancak, otobüsün üstündeki sevinci görünce kelimelerin yetersiz kaldığını düşündüm" diye konuştu. Daha sonra söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise Milli İrade'ye nasıl baktığınız 31 Mart gecesi ortaya çıktı" dedi.

Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: Sevinci görünce kelimeler yetersiz kaldı

İBB Meclisi Aralık Ayı Toplantısı 4. oturumu bugün İBB'nin Saraçhane'deki binasında yapıldı. Oturuma İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Maddeler oylanmadan önce, 4 partinin de İBB Meclisi grup başkanvekilleri konuşma yaptı. İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz'ın konuşması sırasında CHP ve İYİ Parti sıralarından masaya vurularak protesto edilirken, AK Parti ve MHP sıralarından alkış sesleri yükseldi. İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekilinin konuşması verilen tepkiler nedeniyle sık sık kesildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu konuşurken de İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı arasında tartışma yaşandı.

"SİYASİ BİR KARAR OLARAK GÖRÜYORUM"

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı "Bu konuda uzun bir değerlendirme yapmayı düşünmüyorum ama çok kısa bir başlık olarak bu kararı hukuki bir karar değil siyasi bir karar olarak görüyorum. Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz hepimiz görevimizin başındayız. Bu karar bizi ne moral olarak ne güç olarak herhangi bir şekilde etkilemez, yolumuza devam ediyoruz. Sabah Belediye Başkanımız temel atma törenindeydi, bunlar bundan sonra da devam edecek" dedi.

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"YENİKAPI VE MALTEPE MİTİNG ALANI VARKEN SARAÇHANE ÖNÜNDE TOPLANMAK DOĞRU DEĞİL"

İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, "Gösteriler, nümayişler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bakın dün yüce meclisin çatısı altında, 1 saat çalışma fırsatı bulduk. Bugün yine 1 saat çalışacağız, oysa ki bugün kamu hizmet binası olan Saraçhane'deki meclis binası önünde dün olduğu gibi bu gün de bir gösteri yapılacak. Yenikapı ve Maltepe Meydanı varken, kamu hizmet binası önünde yapılmasının doğru olmadığını, trafiği kilitlediğini ve İstanbullu vatandaşları zora soktuğunu belirtmek istiyorum" dede. Bu sırada CHP ve İYİ Partililer sıralarındaki masaya vurarak, Yılmaz'ın konuşmasını böldü. Ak Parti ve MHP sıralarından ise alkış sesi yükseldi. Protesto edenleri ve alkışlayanları İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, uyardı.

"OTOBÜSÜN ÜSTÜNDEKİ SEVİNCİ GÖRÜNCE KELİMELERİN YETERSİZ KALDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "İlk derece mahkeme tarafından verilen karar nihai bir karar değildir. Henüz hukuki ve idari bir sonuç üretmemiştir. Yargı süreci devam etmektedir. İBB Başkanı ile ilgili an itibariyle kesinleşmiş bir mahkumiyet ve siyasi yasaklama söz konusu değildir. Durum böyle iken bu durum herkes tarafından bilinirken kendi iç siyasi rekabetinizi ve çekişmenizi Saraçhane Meydanı'na taşıyarak bundan siyasi sonuç üretme çabanızı ibretle izledik. İBB Başkanı ile ilgili 1. derece mahkemesinin verdiği karardan dolayı üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi ifade ederek konuşmama başlamak istiyordum ancak, otobüsün üstündeki sevinci görünce kelimelerin yetersiz kaldığını düşündüm. AK Parti bu günlere mahkeme tutanakları ile değil, sandık sonuç tutanaklarıyla gelmiştir" dedi.

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"BİZE MİLLİ İRADE DERSİ VERECEK DURUMDA DEĞİLSİNİZ"

Göksu'nun ardından söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise "İBB Başkanı'nın nasıl başkan seçildiği, 84 milyonun bildiği bir süreçtir. Milli İrade'ye nasıl baktığınız 31 Mart gecesi ortaya çıktı. Siz bize hukuk ve Milli İrade dersi verecek durumda değilsiniz" dedi.

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Tekrar söz alan Mehmet Tevfik Göksu İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kast ederek "Görüntüleri siz servis ettiniz çünkü 6'lı Masa'da çözemediğinizi Saraçhane'de çözmeye çalıştınız" dedi.

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(DHA)

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