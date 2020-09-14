Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun ilk 500 gününü değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıda konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı günden bugüne geçen 500 günü değerlendirdi. Göksu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İBB Başkanı, mazbatasını alalı yaklaşık 500 gün olmuş. Üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmiş. Bu 1,5 yıl içerisinde İBB Başkanı'nın ve yönetiminin yapmış oldukları icraatlarından daha çok. Çünkü bir belediye başkanının bu süre içerisinde fiziki projelerini ya da zamana ve imkana bağlı olan projelerini değerlendirmek çok mümkün olmayabilir- ama bu 1,5 yıl içerinde gerçekten imkan ve zamanı ilgilendirmeyen ama söz ve davranışlarını ilgilendiren değerlendirmelerde bulunduk.

"ARTIK SAAT ALEYHİNİZE İŞLİYOR"

Bu değerlendirmeleri yaparken insaf ve adalet kavramı çerçevesinde vicdanımızla örtüşmeyen, adalet ve hakkaniyetle örtüşmeyen hiçbir değerlendirmede bulunmadan ve her bir değerlendirme İstanbul'a söz verilmiş sözler çerçevesinde ve İstanbulluların karşılaştığı durumları değerlendirdik. Artık saat sizin lehinize değil aleyhinize işliyor. Bundan önce tuzunuz kuruydu, bol keseden konuşuyordunuz. Bakınız bu 500 günde ortaya çıkan tabloyu ve tespitini ortaya koyuyorum.