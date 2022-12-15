Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun biyografisi

Tevfik Göksu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gündemde yer alıyor.

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanıdır.

Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı’nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa’da tamamlamıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.

M. Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirmiştir.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu’nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir. Göksu, hazırladığı bir çok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar Belediyesi’nde Başkan Danışmanlığı yaptı.

2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve kazandı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti’den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Esenler Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen M. Tevfik Göksu, seçimi kazandı. Esenler Belediye Başkanlığının yanı sıra, İBB Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babasıdır.



