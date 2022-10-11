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  4. Tevfik Göksu'nun acı gününde dikkat çeken kare! İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı

Tevfik Göksu'nun acı gününde dikkat çeken kare! İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı

11.10.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay (71) son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Göksu'nun sık sık şiddetli atışmalar yaşayarak karşı karşıya geldiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Tevfik Göksu'nun acı gününde dikkat çeken kare! İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu acı gününde yakınları yalnız bırakmadı. Cenazeye siyaset dünyasından da birçok isim katıldı. Katılanlar arasında Ekrem İmamoğlu da vardı. Göksu'nun sıklıkla karşılıklı olarak sert söylemlerde bulunduğu İmamoğlu ile cenazede yan yana geldiği anlar dikkat çekti.

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BAKANLAR DA KATILDI

Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay'ın cenazesine, Dalay'ın yakınlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesinde Tevfik Göksu ile ağabeyi eski milletvekili Mahmut Göksu taziyeleri kabul etti.

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Cenaze namazını kıldıran Mahmut Göksu, yaptığı konuşmada 8 kardeşin en büyüğü ablasının cenazesine katılanlara teşekkür etti.

Dalay'ın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.

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İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İmamoğlu, başsağlığı dileğini sosyal medya hesabından da paylaştı.

Paylaşımına cenazeden bir kareyi ekleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay'ı son yolculuğuna uğurladık. Merhumeye Allah'tan rahmet, başkanımıza ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

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