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Tevfik Göksu'nun İsmail Küçükkaya'nın trafik sorusuna verdiği yanıt olay oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 12:22 | Son Güncelleme

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yayına gecikmesiyle ilgili İstanbul'daki trafik sorununun Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra başladığını söyledi. Küçükkaya, konuğuna 'Belediyeyi 25 yıldır siz yönetiyorsunuz' diyerek yanıt verirken; Göksu'nun sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunup yönettiği Çalar Saat programına konuk olan AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Küçükkaya, yayına 6.5 dakika geciken Göksu'ya neden geciktiğini sordu.

Göksu ise gecikmesine gerekçe olarak trafik sorununu gösterdi ve İstanbul'daki trafik probleminin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle başladığını savundu.

'TRAFİK 6 AYDA BU HALE GELDİ'

İsmail Küçükkaya'nın "Belediyeyi 25 yıldır siz yönetiyorsunuz" vurgusuna yanıt veren Tevfik Göksu, "6 aydır biz yönetmiyoruz. Trafik 6 ayda bu hale geldi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tevfik Göksü ismail küçükkaya istanbul trafik

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